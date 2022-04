Russland: Har evakuert 700.000 frå Ukraina

Det russiske forsvarsdepartementet seier dei 700.000 er evakuerte frå Donetsk, Luhansk og andre område i Ukraina.

Han seier at 134.000 personar er blitt henta ut frå hamnebyen Mariupol. Dei russiske tala er ikkje verifiserte frå andre hald.

Berre laurdag vart nærare 27.000 sivile evakuerte til Russland, opplyser generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet, skriv NTB.

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået Tass skulda han ukrainske styresmakter for berre å tillate sivile å evakuere til ukrainsk-kontrollerte område, ikkje til Russland.

Ukraina: Det skjer med tvang

Ukrainske styresmakter på si side seier at innbyggjarar i dei russisk-kontrollerte områda blir evakuerte aust- og nordover med tvang.

Ifølgje den ukrainske visestatsministeren, Iryna Veresjtsjuk, vart under 5000 evakuerte vestover laurdag via humanitære korridorar.

I alt vart 4532 sivile henta ut frå Mariupol og andre byar og frakta vidare til Zaporizjzja. 578 sivile vart henta ut frå Luhansk.

Veresjtsjuk skriv på Telegram at fleire bussar som skulle hente folk ut frå Berdiansk, Tokmak og Enerhodar måtte gjere vendereis fordi dei ikkje fekk passere russiske kontrollpostar. Berre folk med privatbilar fekk komme ut.

Søndag blir det gjort nye forsøk på å hente folk med bussar.

Britisk etterretning: Bevis på åtak mot sivile

Den russiske tilbaketrekkinga frå Nord-Ukraina har late etter seg bevis for at sivile vart angripne, ifølgje britisk etterretning.

Bevisa omfattar massegraver, dødeleg bruk av gissel som menneskelege skjold og minelegging av sivil infrastruktur, står det i ei oppdatering frå britisk etterretning.

– Russiske styrka held fram med å bruke improviserte bomber, redusere moral og avgrense ukrainarane sin rørslefridom, skriv CNN.

I oppdateringa peiker britisk etterretning på at åtaka på sivil infrastruktur inneber stor risiko for skader på sivile. Dei rettar spesiell merksemd mot eit anlegg med salpetersyre i Rubizjne.

Ukraina forbyr all import frå Russland

Ukraina innfører forbod mot all import frå Russland og ber andre land til å gjere det same.

– Dette vil redusere fiendens evne til å finansiere krigen, skriv Ukrainas minister for økonomisk utvikling og handel, Julija Svyrydenko, på Facebook, ifølgje The Guardian.

Før krigen var Russland ein av Ukrainas største handelspartnarar. Ifølgje Svyrydenko hadde handelen ein verdi på 6 milliardar dollar årleg.

– Russisk grenseby bomba

Guvernøren i russiske Kursk Oblast, Roman Starovoyt, seier ifølgje avisa Kyiv Independent at ukrainske styrker laurdag gjekk til åtak på den russiske grensebyen Elizavetovka med bombekastarar.

Dette er ikkje stadfesta. Det er heller ikkje kome opplysningar om drepne eller skadde.

Redningsmannskap ber ei likpose ut frå ein samanrast bustad i Borodjanka. Foto: Efrem Lukatsky / AP

10 døde funne i ruinar i Borodjanka

To døde vart laurdag grov ut frå ruinane av ei utbomba bustadblokk i den ukrainske småbyen Borodjanka, skriv BBC som siterer naudetatane i Kyiv-regionen.

For to dagar sidan vart 27 døde funne i den same byen.

Justerer ned skadetal frå Kramatorsk

Alle som vart såra i rakettåtaket mot jernbanestasjonen i Kramatorsk fredag, er evakuerte til andre byar i Ukraina. Dei fleste er sende til Dnipro, og nokre til Kyiv, opplyser ein lokal sjukehustilsett i Kramatorsk.

Ifølgje ukrainske styresmakter vart 52 menneske drepne. Dei første opplysningane gjekk ut på at 300 menneske i tillegg vart såra, men talet er no justert ned til 99 såra. 80 av dei er vaksne og 19 er barn. Tilstanden er alvorleg for 20 av dei såra.

EU gjenopna i Kyiv

EU gjenopna laurdag ambassaden sin i den ukrainske hovudstaden, etter at den vart mellombels flytta til Polen ved krigsutbrotet i februar. Gjenopninga vart annonsert av EUs utanrikssjef Josep Borrell då han besøkte Kyiv.

Matti Maasikas som er sjef for EU-delegasjonen i Ukraina, posta laurdag eit bilde av EU-flagget som igjen vaiar framfor ambassaden.

Italia har også til hensikt å gjenopne ambassaden sin rett over påske, opplyste utanriksminister Luigi Di Maio, ifølgje det italienske nyheitsbyrået Ansa.