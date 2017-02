Russland: Forholdet til USA har ikke vært så dårlig siden den kalde krigen

Tirsdag fortalte Rjabkov parlamentet i Moskva at regjeringen vil analysere Trumps første tale til Kongressen natt til onsdag for å se etter endringer i utenrikspolitikken.

– Det vil være viktig å analysere signalene og tilnærmingene som blir en del av Trumps første opptreden som leder for en supermakt. Det vil være ønskelig å tro at endringene i Washington kan åpne et vindu med muligheter for en forbedring i dialogen mellom landene våre, sier Rjabkov.

Ifølge Reuters påpekte Rjabkov at forholdet mellom Russland og USA er på sitt verste siden den kalde krigen.

Han mener Obama-regjeringen var skyld i «russofobisk hysteri» ved å antyde at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen.

– Det er ingen overdrivelse å si at forholdet vårt har falt til sitt laveste nivå siden den kalde krigen. Grunnlaget for samarbeid ble nesten helt ødelagt av den forrige amerikanske regjeringen, sier han.

Donald Trump holder i natt sin første tale for Kongressen. Da følger Russland med. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Har ikke diskutert sanksjoner

Forholdet mellom USA og Russland har vært anstrengt, blant annet på grunn av konflikten i Ukraina, krigen i Syria og forholdet til Iran.

USA har innført flere sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya.

Ifølge Rjabkov har ikke russiske myndigheter diskutert disse med Trump-regjeringen, men han antyder at det vil bli lettere å samarbeide med USA i Syria dersom sanksjonene oppheves.

– Vi har ikke diskutert kriteriene for å oppheve sanksjonene. Restriksjonene påvirker oss naturligvis, men gjør ikke mer skade enn de gjør mot amerikansk eksport, sier han.

Trump sa før han tok over som president at han vurderte å oppheve sanksjonene dersom russerne er «hjelpsomme».

Trumps motstandere har anklaget ham for å ha for tette bånd til Russland, og Senatet gransker for tiden den angivelige kontakten mellom Russland og Trumps valgkampstab.

Både Russland og Trump avviser påstandene.