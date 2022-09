Russland: Fleire hundre arresterte i protestar mot mobiliseringa

Rekrutteringskontor har gitt ut stablar med vernepliktsdokument til burettslag i St. Petersburg, melder menneskerettsforkjempar Pavel Chikov til byrået.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu seier militæret kallar inn folk som har militær erfaring og militære «spesialistar» til krigen i Ukraina, men var lite tydeleg på kven dette ville gjelde.

Sjefredaktør for det statlege mediet RT og ein open støttespelar av Putin, seier i eit innlegg at lista over spesialistområde som er ønska er «klassifisert».

Russisk politi under ein demonstrasjon i Moskva. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / Reuters

Likevel er det teikn på at erfaring innan helsehjelp er etterspurt til teneste. Chikov seier vidare til Reuters at medisinsk personell i Moskva «har blitt bedne av rekrutteringskontora om å melde seg».

Nokre selskap skal også ha bede sine tilsette om å dele detaljar om si tidlegare militærteneste så fort som mogleg.

Fleire enn 400 arresterte

Det er onsdag varsla fleire demonstrasjonar i Russland mot den nye mobiliseringa til krigen i Ukraina.

Så langt har 425 personar i 24 russiske byar blitt arresterte for å ha teke del i desse, melder ei gruppe som overvakar russisk politi ifølge AFP.

Ein demonstrant blir arrestert av russisk politi. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / Reuters

AFP-journalistar midt i hovudstaden melder at minst 50 menneske har blitt arresterte i ei handlegate der, medan fleire ropte «ingen mobilisering!»

– Kvifor tener du Putin, ein mann som har heldt på makta i 20 år, ropte ein ung demonstrant til ein politimann

Russisk politi har arrestert fleire hundre demonstrantar i Russland. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / Reuters

– Eg kom hit med ein plan om å delta i protestane, men det ser ut som dei allereie har arrestert alle saman. Dette regimet har dømt seg sjølv til å gå under og øydelagt ungdommen, sa Alexei, ein 60 år gamal innbyggar i St. Petersburg til AFP.

Tek månader før dette når slagmarka

Dette er den første gongen Russland mobiliserer sidan andre verdskrig, skriv Reuters.

Talen til den russiske presidenten onsdag, der han kunngjer delvis militær mobilisering, er først og fremst ei innrømming.

Det seier den norske etterretningssjefen, Nils Andreas Stensønes.

– Det er heilt klart ein leiar som må innrømme at det ikkje går bra på slagmarka i Ukraina, og det andre er at han må innrømme at det er ein krig.

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes meiner mobiliseringa i Russland vil ta tid. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Då er det nødvendig for han og ta grep for å prøve å snu den utviklinga.

Stensønes seier at sjølv om Russland no ønsker å mobilisere 300.000 ytterlegare soldatar, vil det ta tid å gjere dette i praksis.

– For det første må dei kalle dei inn, dei må kledast og trenast opp, så kan dei sende nokon ned for å erstatte dei store tapa.

– Det er i beste fall månadar før dette vil ha betydeleg innverknad på slagmarka, anna enn å forsterke eller erstatte tapa dei har hatt så langt.