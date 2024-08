Russland: En ny russisk bro er ødelagt av Ukraina

Det sier en talsmann for russiske myndigheter i en video som er delt på meldingstjenesten Telegram mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Søndag sa en ukrainsk offiser at de hadde ødelagt en strategisk bro over elven Sejm i det russiske fylket Kursk.

Kursk ligger mot grensen til Ukraina, der ukrainske soldater har rykket frem de siste dagene i en ny offensiv.

Det er første gang siden andre verdenskrig at en fremmed makt kjemper inne på russisk jord.

Hensikten med angrepet var å hindre at forsyninger kan komme frem til en russisk gruppe som kriger i området, ifølge Reuters.

Bruker russiske stillinger

Ved å fjerne broene som går over Seyj

m, kan ukrainerne bruke elven som en sperring nordover mot Russland, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen Palle Ydstebø.

– I tillegg ligger de russiske befestningene sør for elven. Da kan Ukraina bruke de stillingene og sperringene Russland allerede har laget som en del av sitt forsvar mot Russlands forsøk på å ta områdene tilbake.

Palle Ydstebø er ekspert på landmakt og følger krigen tett. Foto: Hanna Johre / NRK

Han tror det vil være krevende for russerne å ta tilbake områdene som nå er isolert fra omlandet.

– Ukraina har elementer fra seks brigader inne i dette området. Russerne må kanskje ha tre ganger så store styrker for å drive dem ut igjen. Det klarer ikke de uten å hente styrker fra fronten lenger sør i Ukraina. Så denne offensiven har begynt å skape en del dilemmaer for Russland.

Zelenskyj: – Målet er å opprette en buffersone

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj sa søndag at målet med Kursk-offensiven er å opprette en buffersone.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Det er første gang presidenten uttrykker med klare ord hva som er målet med Ukrainas streiftog i det russiske fylket Kursk, skriver NTB.

Tidligere har Zelenskyj sagt at militæroperasjonen har som mål å beskytte befolkningen i Sumy, på ukrainsk side av grensa, fra vedvarende russiske angrep.

Tusenvis av ukrainske soldater tok seg inn i Kursk for snart to uker siden.

Ydstebø sier det virker logisk å bruke området som en buffersone for Ukraina.

– Ved å kutte de tre broene langs Sejm-elven, vil du kunne få en god buffersone for ukrainske soldater fra sør for elven ned til grensen.

Tror på nye broangrep

Dersom sprengingen av broer skulle vise seg effektiv, tror Ydstebø at vi vil kunne se flere slike angrep framover.

– Det ser jeg som svært sannsynlig. Men om det da blir langs grensen for å danne en buffersone, eller om det blir for å svekke forsyningssystemet generelt rundt Kursk, kommer an på hva Ukraina ser seg tjent med.

Han mener det nå er Ukraina som ser ut til å ha initiativet i offensiven.

– Selv om russerne har fått opp en god del styrker, har de ikke klart å hindre Ukraina i å utvikle offensiven videre. Det er fortsatt flytende, men jeg vil si at Ukraina enn så lenge har initiativet.