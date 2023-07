Russland: Droner skutt ned i Moskva

De to dronene skal ha blitt skutt ned rundt klokken fire i natt, lokal tid. Ifølge et vitne kunne man høre to kraftig eksplosjoner, skriver Reuters.

Ordfører Sergej Sobjanin sier at ingen døde, og det har ikke vært omfattende skader. Deler av en drone ble funnet på en større vei nær Russlands forsvarsdepartement, ifølge TASS nyhetsbyrå.

Én drone falt ned på Komsomolsky Prospekt, som ligger i nærheten av Russlands forsvarsdepartement. En annen traff et forretningssenter på Likhacheva Street, i nærheten av en av Moskvas hovedringveier.

Bildet skal vise ødeleggelsene på et av byggene etter droneangrepet mot Moskva natt til mandag. Foto: Reuters

«Forsøk på terrorhandling»

Russerne anklager Ukraina for å stå på bak droneangrepet. I en uttalelse kaller russerne droneangrepene for «forsøk på terrorhandling» mot Moskva.

– Kyivs regimet forsøkte å utføre en terrorhandling ved å bruke to droner mot Moskva, som ble stoppet, sier russlands forsvarsminister.

– To ukrainske droner ble nøytralisert og krasjet. Det har ikke vært noen tap av menneskeliv.

Ukraina har ikke kommentert droneangrepet.

Fragmenter av en av dronene traff et hus i Moskva, der det ikke bor noen ifølge russiske myndigheter. Foto: AFP

Bekreftelsen fra ordføreren kom etter at de første meldingene om at det var funnet fragmenter av droner rundt to kilometer fra bygningen til det russiske forsvarsdepartementet.

Flere russiske nyhetsbyråer viste til nødetater som kilde for opplysningene.

Angrepet mot Krimbroen

Det er ikke mange dager siden Russland og president Vladimir Putin brukte den samme retorikken om Ukraina.

Forrige uke ble Kertsj-broen ødelagt. Putin kalte angrepet for en «terrorhandling fra Kyiv» og betegnet det hele som en meningsløs og ond handling.

Broen binder Krim med det russiske fastlandet. Den ble åpnet i 2018, fire år etter Russlands annektering av Krim. Broen blir derfor sett på som strategisk viktig for Russland