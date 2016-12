Russland vil utvise amerikanske diplomater

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov opplyser at han har anbefalt president Vladimir Putin å utvise til sammen 35 amerikanske diplomater.

– Russlands utenriksdepartement har anmodet om at den russiske presidenten erklærer 31 ansatte ved USAs ambassade i Moskva og fire diplomater ved det amerikanske konsulatet i St. Petersburg persona non grata, som uønskede personer, sier Lavrov, ifølge AFP.

I tillegg foreslår han å nekte amerikanske diplomater å bruke feriehus og andre eiendommer som de har disponert i Moskva, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Kaller Obamas beskyldninger for grunnløse

Den russiske reaksjonen kommer dagen etter at USAs president Barack Obama kunngjorde at USA kaster ut 35 russiske diplomater.

I tillegg stenger USA flere feriehjem som russiske diplomater bruker i USA, og har erklært seks personer, blant dem sjefen for den russiske utenriksetterretningen (GRU), Igor Kovobov, for uønsket.

Obama begrunnet tiltakene med at Russland gjennom hackerangrep skal ha forsøkt å påvirke den amerikanske valgkampen.

Lavrov avviser Obamas beskyldninger.

– Russland kommer ikke til å la USAs sanksjoner stå ubesvart, sier Lavrov, ifølge Reuters, og kaller beskyldningene om at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen, for grunnløse.

Medvedev om forholdet til USA: Hvil i fred

Også Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har reagert på de amerikanske sanksjonene i dag og mener Obama avslutter sin presidentperiode med «en anti-russisk pine».

«Det er beklagelig at Obama-administrasjonen, som startet med å gjenoppbygge båndene oss imellom, avslutter sin periode med en anti-russisk pine. RIP (Hvil i fred),» skriver Medvedev på Facebook i formiddag.

FBI og CIA har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres deres i forkant av det amerikanske presidentvalget 8. november.

Ifølge Washington Post har lederne for de to etterretningsorganisasjonene konkludert med at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen for å skade Hillary Clinton og hindre henne i å vinne valget,