– For å garantere tilførsel av våpen og ammunisjon er det nødvendig å optimere arbeidet, sa den russiske visestatsministeren Yuri Borisov til Statsdumaen på tysdag, ifølge Financial Times.

Fråsegna kom samtidig som Statsdumaen la fram lovforslag om å overta styringa av føretak for å dekke eit aukande militært behov.

Det eine lovforslaget vil gjere regjeringa i stand til å tvinge private verksemder til å endre om produksjonen mot det forsvaret treng.

– Russland har gjennomført ein militær spesialoperasjon under eit enormt sanksjonspress, sa Borisov, som la til at det først og fremst vil gjelde for leverandørar til forsvarsindustrien.

Eit anna forslag tar sikte på at staten overtar styringa av arbeidstider, slik at arbeidarar kan måtte ofre helger og feriar for å jobbe overtid.

– Dette er totalitære tendensar, kor staten krev at borgarane skal bidra ytterlegare til russisk krigføring. Det spørst om Russland vil klare å kalle dette for ein «militær spesialoperasjon» så mykje lengre, seier hovudlærar ved Stabsskulen, Tom Røseth.

Russiske arbeidarar fiksar helikopter for det statseigde forsvarskonsernet Rostec. Foto: SERGEY PIVOVAROV / Reuters

Mangel på kritiske varer

– I praksis er dette eit land i full krig, legg Røseth til.

Arbeidarar i russisk forsvarsindustri har tidlegare uttrykka sinne over elendige løn- og arbeidsvilkår, ifølge Jerusalem Post.

Putin har samtidig nekta medium og politikarar i å kalle invasjonen av Ukraina for ein krig, men heller referere til det som «ein militær spesialoperasjon».

– Russland er eit autoritær land, med stadig fleire totalitære tendensar, seier hovudlærar ved Stabsskulen, Tom Røseth. Foto: Forsvaret

Likevel er det ikkje alle som trur han, og fleire menn har emigrert til naboland i frykt for å bli kalla inn i det russiske militæret, skriv Reuters.

Ifølge Røseth er lovforslaga eit teikn på at vestlege sanksjonar har byrja å svi for den russiske forsvarsindustrien.

Framover er det særskild mangel på halvleiarar og mikrochipar som kan gjere det vanskeleg for det russiske militæret, meiner han.

– Ei moderne stridsvogn har haugevis med slike halvleiarar. Mangel på desse tar russisk militær mange år tilbake i tid, seier han.

Russarane har mista så mange panservogner at de har henta inn gamle som har vore på lager. Foto: RU.MIL

Gode inntekter trass sanksjonar

Lovforslaga skjer samtidig som Russland er gjenstand for fleire kraftige sanksjonspakkar frå EU og USA, der landet er isolert frå viktige marknadar.

Russisk økonomi som heilskap gjer det likevel godt. Driftsbalansen er 3,5 gongar større enn same periode året før, melder den russiske sentralbanken, noko som delvis skuldast at Russland ikkje importerer like mykje varer.

Ukrainakrigen dominerte mykje av G20-møtet fredag. Idet utanriksminister Sergei Lavrov helsa på den indonesiske utanriksministeren Retno Marsudi blei det ropt slagord mot russisk krigføring. Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Reuters

Sidan Russlands invasjon i februar, har landet tent inn over 650 milliardar kroner på fossile brensel, berre frå europeiske land, ifølge forskingssenteret CREA.

– Ideen var å knuse russisk økonomi. Det har openbert ikkje skjedd, sa Putin og viste til verdien på rubelen på ein konferanse i St. Petersburg i midten av juni. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

– Problemet med sanksjonane er at dei har vore med på å drive energiprisane til himmels. For ein energieksportør som Russland er det gode nyheiter, fortel økonomiprofessor ved UiB, Kjell-Erik Lommerud.

Den russiske rubelen har vore gjennom ein verdimessig berg-og-dal-bane, sidan invasjonen i februar. Likevel er rubelen den valutaen som har gjort det best i år og sentralbanken har sett ned styringsrenta for å få bukt med ein stigande rubel.

Kannibaliserer på flydelar

– Putin har likevel ikkje heilt rett når han viser til verdien på rubelen for å vurdere stoda i russisk økonomi, fortel økonomiprofessor Lommerud.

Russland er rike på naturressursar, men produserer lite av alle varene dei treng.

Får ikkje Russland importert varer som emballasje, komponentar, mikrochipar og anna teknisk utstyr til for eksempel petroleumsverksemd, vil ikkje berre militæret slite.

Sjef for den russiske sentralbanken, Elvira Nabiullina, har oppmoda russisk industri til å orientere seg mot den indre marknaden. Ho har fått mykje av æra for at rubelen reiste seg igjen etter invasjonen av Ukraina. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Også store delar av russisk økonomi vil måtte stoppe opp.

Ifølge Gazprom er det mangel på komponentar som gjer at gassrøyret Nord Stream måtte kutte i gassflyten til Europa.

Allereie har den russiske luftfartsindustrien i mangel på importerte delar byrja å «kannibalisere» og ta delar frå andre fly, for å halde flytrafikken i gang.

– Det som til sjuande og sist betyr noko er korleis BNP utviklar seg over tid. Får ikkje Russland tak i nødvendige varer, kan store delar av aktiviteten måtte stanse. Det vil få store følger, seier Lommerud.