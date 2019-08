Den tyrkiske presidenten var Vladimir Putins æresgjest da flyutstillingen MAKS åpnet utenfor den russiske hovedstaden i dag.

President Erdogans besøk viser hvor nære forbindelsene nå er mellom Tyrkia og Russland.

Fikk se inni flyet

Det nyeste og mest avanserte russiske jagerflyet, SU-57, var ferdig med testene i juni, og det er første gang det presenteres for et internasjonalt publikum.

VIST FRAM: Fire jagerfly av typen SU-57 fløy i formasjon da flyutstillingen MAKS ble åpnet utenfor Moskva i dag. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ifølge nyhetsbyrået AP fikk president Erdogan også lov til å se inni cockpiten på jagerflyet som fortsatt er et temmelig hemmelig prosjekt.

Flyet blir utstyrt med de aller mest moderne våpnene som Russland har utviklet de siste årene.

Den russiske presidenten fulgte også Erdogan inn i et stort helikopter av typen Mi-38 og forklarte selv hvor bra det er.

Vil selge

Den statlige russiske våpenprodusenten Rosoboroneksport planlegger en avtale med Tyrkia om å selge fly, helikoptre og rakettsystemer, melder den russiske avisa RBK.

OMSTRIDT: Tyrkia fikk tidligere i den første leveransen av det russiske rakettforsvarssystemet S-400 fra Russland. I disse dager kommer den neste forsyningen. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

En russisk visestatsminister sier til avisa at mye vil avhenge av hvordan utstillingen MAKS blir gjennomført.

For Russland er det viktig å kunne selge våpen til et stort og betalingsvilling land som Tyrkia.

Inntektene er viktige, men kanskje prestisjen ved å kunne selge til et Nato-land er minst like viktig for russerne.

Konflikt med USA

Tidligere i år kjøpte Tyrkia det russiske rakettforsvarssystemet S-400 til kraftige protester fra USA.

Amerikanerne hevdet at rakettene ikke kunne brukes sammen Natos våpensystemer, og at de er en trussel mot det nyeste amerikanskledede jagerflyprogrammet F-35.

SLÅR TILBAKE: USA har utestengt Tyrkia fra programmet rundt jagerflyet F-35, fordi tyrkerne kjøpte russiske raketter. Foto: © US MARINES / Reuters / Reuters

Advarslene prellet av på president Erdogan, og i disse dager kommer den andre leveransen av det russiske våpensystemet til Tyrkia.

USA har stanset Tyrkias deltakelse i F-35-programmet, og har også truet med økonomiske straffetiltak mot sin Nato-allierte.

Går østover

President Erdogan understreket tidligere at hvis ikke amerikanerne ville selge våpen til Tyrkia, så ville tyrkerne handle andre steder.

Hvis den tyrkiske lederen gjør alvor av å kjøpe russiske fly og helikoptre i tillegg til raketter, så vil nok forholdet til USA bli satt på en enda hardere prøve.

LIKER HVERANDRE: Presidentene Erdogan og Putin blir stadig nærmere venner. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Hvis det strategisk viktige Nato-landet Tyrkia blir utstyrt med russiske våpen i stedet for amerikanske, vil det bli en temmelig stor belastning for forsvarsalliansen.

Kanskje ønsker president Erdogan med sitt besøk i Moskva å vise amerikanerne at han ikke lar seg presse i spørsmålet om våpen.

Eller kanskje han mener at Tyrkia har mer å vinne på et nærmere militært samarbeid med Russland.