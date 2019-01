En rekke russiske medier omtaler i dag utspillet fra Det russiske justisdepartementet.

Avisa Kommersant skriver at hensikten med initiativet er å forbedre korrupsjonslovgivningen.

Nyhetsbyrået RIA Novosti skriver at politikere og byråkrater ikke skal straffes hvis det «etter objektive kriterier var umulig å unngå korrupsjonen».

REAGERER: Politiet i Moskva forsøker å stanse demonstranter som protesterer mot den utbredte korrupsjonen i Russland. Bildet ble tatt for halvannet år siden. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Det påpekes at Justisdepartementet nå legger fram den nye planen, og at konkrete eksempler på hva som menes vil komme senere.

Hva i all verden betyr det?

På sosiale medier spekulerer russerne på hva som kan ligge i «tvingende nødvendig korrupsjon».

MOTSTANDER: Irina Tsjumakova misliker alle typer korrupsjon fordi det fører til at bestikkelser blir vanligere. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Noen antyder at de som tar bestikkelser, sannsynligvis vil kunne argumentere med at det er tvingende nødvendig for å bedre sin egen økonomi.

Andre lurer på om ekstremvær eller jordskjelv kan være god nok grunn til å kreve penger på si.

Folk på gata i Moskva sier dette om den planlagte lovendringen.

– Er det mulig at korrupsjon kan være helt nødvendig?

Det spørsmålet stiller Irina Tsjumakova overfor NRK.

Hun understreker at hun er mot alle typer korrupsjon, fordi en bestikkelse fører til flere.

Kvinnen mener at det å kreve penger på si for å gjøre noe, vil bre om seg hvis man tillater en type korrupsjon.

BARE TULL: Sergej Kuzmitsjov mener at det ikke finnes noe sånt som nødvendig korrupsjon. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Hva i all verden er nødvendig korrupsjon, det finnes ikke noe sånt, det er bare tull, sier Sergej Kuzmitsjov.

Han mener at hvis dette blir gjennomført, så blir det enda mere korrupsjon, og flere som slipper unna bestikkelser uten å få straff.

Russland blir mer korrupt

Korrupsjonsutspillet fra Det russiske justisdepartementet kommer samme dag som organisasjonen Transparency International offentliggjør sin årlige liste over korrupsjon i verdens land.

Der faller Russland ned tre plasser, til 138, noe som betyr at det har blitt mer korrupsjon i landet det siste året.

President Vladimir Putin hevder at kampen mot korrupsjon er en prioritert oppgave, men likevel faller Russland tre plasser på oversikten til Transparency International. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Den statlige russiske nyhetskanalen RT gjengir denne saken, og viser til at Russland når er på samme plass som Iran, Mexico og Libanon.

President Vladimir Putin sier ofte at kampen mot korrupsjon fortsetter i Russland, men oversikten til Transparency tyder på at en ikke er spesielt vellykket.

