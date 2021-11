Russland vil forby menneskerettsorganisasjonen Memorial

Memorial ble opprettet av blant andre Andrej Sakharov. Han var sovjetisk opposisjonell, fysiker og vinner av Nobels fredspris.

Memorial er landsdekkende i Russland. Dette er også den eldste og mest kjente menneskerettsorganisasjonen.

Til å begynne med var hovedoppgaven å informere befolkningen om terroren som fant sted under sovjetlederen Josef Stalin. Han opprettet gulag, systemet med fangeleirer.

DOKUMENTASJON: Memorial har bygd opp et arkiv med navnene på 3,5 millioner mennesker som ble ofre for Stalin-tidens terror. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Stalin var ansvarlig for at millioner av mennesker enten ble henrettet, eller mistet livet som følge av sult og sykdom i leirene.

De som er aktive i Memorial mener at denne dystre siden ved landets historie ikke blir belyst godt nok i Russland.

Derfor har de opparbeidet et arkiv med oversikt over 3,5 millioner personer som ble rammet av terrorregimet.

Men organisasjonen arbeider også for å styrke demokratiet, og for å hindre at styret blir mer autoritært.

Som å be om trøbbel

Sett med norske øyne er det ganske ubegripelig at russiske myndigheter vil fjerne Memorial fra samfunnet.

VIKTIG Å HUSKE: I oktober hvert å minnes Stalin-tidens ofre utenfor bygningen til det hemmelige politiet i sentrum av Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Reaksjonene kommer i så fall til å bli svært sterke innad i Russland, men sannsynligvis enda sterkere fra vestlige land.

Det å ville forby Memorial er symbolsk veldig sterkt. Dette er på sett og vis Russlands moralske kompass og historiske samvittighet.

President Vladimir Putin liker å si at Russland er et demokrati med en rekke politiske partier. Han understreker også at russerne har grunnleggende friheter og at det finnes medier som er kritiske til myndighetene.

Ved å ta livet av Memorial er det grunn til å sette spørsmålstegn ved disse uttalelsene.

Har lenge vært «utenlandsk agent»

Allerede i 2015 ble Memorial satt på lista over organisasjoner som kalles «utenlandske agenter».

Denne merkelappen er noe russiske myndigheter har funnet på for å mistenkeliggjøre organisasjoner og enkeltpersoner som får økonomisk støtte fra utlandet.

Alt som publiseres må merkes, og en organisasjons økonomi blir nøye overvåket og kontrollert.

HVORDAN DET VAR: En tidligere fangeleir utenfor Perm i Sibir er bevart som museum. Foto: Alexander Agafonov / Ap

Myndighetenes argument er at russerne har krav på å vite hvem som driver politisk virksomhet i Russland på vegne av andre land.

Russisk påtalemyndighet mener at Memorial har brutt reglene for «utenlandske agenter», og at organisasjonen derfor må forbys.

Talspersoner for Memorial sier at dette er en politisk og ulovlig beslutning.

Oversikt over politiske fanger

Irina Sjerbakova er styremedlem i Memorial. Hun sier til NRK at den negative dekningen av organisasjonen i statlige medier ble mye tydeligere fra og med i sommer.

BEKYMRET: Styremedlem Irina Sjerbakova sier at Memorial har svært få ankemuligheter dersom myndighetene forbyr organisasjonen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

I oktober ble en filmfremvisning i regi av Memorial stanset av en gruppe unge menn som ropte slagord som «skam» og «dra til utlandet».

En av de statlige russiske TV-kanalene kom samtidig med de unge mennene. Filmen var en polsk produksjon, og temaet var sultkatastrofen i Ukraina på starten av 1930-tallet.

Ifølge Sjerbakova var dette et signal fra myndighetenes side om at det ville komme flere tiltak mot menneskerettsorganisasjonen.

Memorial fører også statistikk over antallet politiske fanger i Russland.

Den siste oversikten viser at det nå er 420 personer som sitter i fengsel for sine politiske meninger. Året før var tallet 362.

VERDENSKJENT: Russlands mest kjente politiske fange er opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj. Han sitter fengslet for underslag, noe han sier myndighetene har funnet på for å holde han unna politikken. Foto: AP

Organisasjonen bruker en ganske streng definisjon for politiske fanger, og sier at det reelle tallet er betydelig høyere.

Memorial mener at fengslingen av politiske motstandere kan sammenlignes med det som skjedde under Sovjetunionen den gang Leonid Bresjnev var leder.

Russiske myndigheter er trolig svært misfornøyde med at denne statistikken blir omtalt.

Vanskeligere å hevde at Russland er et demokrati

Etter parlamentsvalget i september gjentok president Putin flere ganger at det russiske politiske systemet er et demokrati. Han viste til at det ble valgt inn flere opposisjonspartier.

Presidenten nevnte ikke at alle disse partiene støtter de sittende myndighetene når det kommer til viktige saker.

PÅ VEI TILBAKE: Medlemmene av Det russiske kommunistpartiet bærer bilder av Sovjetunionens tidligere diktator under en markering på Den røde plass i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP

Han sa heller ingenting om at bevegelsen til den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble stemplet som ekstremistisk og forbudt.

Talspersoner for Memorial mener at russerne ikke lenger har noen rettigheter, og at det juridiske systemet ikke lenger fungerer.

De siste årene har stadig flere uavhengige organisasjoner og enkeltpersoner blitt satt på lista over «utenlandske agenter». Andre blir erklært uønskede og forbudt.

Noen mener at Russland blir stadig mer autoritært. Styremedlem Sjerbakova i Memorial mener at Russland i realiteten har blitt et diktatur.

Hun understreker at organisasjonen har svært få ankemuligheter dersom russisk høyesterett gir påtalemyndigheten medhold i å forby Memorial.