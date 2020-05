Russland undersøkjer ny respiratormodell etter dødsbrannar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste brannen var tysdag i St. Petersburg, ved sjukehuset St. George, som behandlar covid-19-pasienter. Ifølgje Reuters var det fem pasientar som omkom i brannen, inkludert fire personar på ein intensivenhet.

Øvste leier ved sjukehuset, doktor Valerij Stritsjeletskij, opplyser at ein av legane på intensivenheten stod rett ved ein respirator som braut ut i flammar.

Respiratorane var installerte berre 10 dagar tidlegare. Den russiskproduserte pustamaskina vert brukt i behandlinga av dei alvorlegaste tilfella.

Ei liknande hending, med den same respiratormodellen, er rapportert inn frå sjukehusbrannen i Moskva sist laurdag, der éin person døydde og fleire hundre vart evakuerte. Også dette på eit sjukehus som behandlar covid-19-pasientar.

Vert granska

Det russiske helsetilsynet Roszdravnadzor opplyser at det no skal granske kvaliteten og tryggleiken på respiratorane ved dei to sjukehusa.

På sjukehuset i St. Petersburg er bruken av den spesifikke modellane stansa inntil vidare.

Minst to andre regionar i Russland har opplyst at dei har stoppa bruken av ventilatormodellane, medan produsenten maner til ro og ber folk avstå frå å trekkje forhasta konklusjonar.

Respiratoren det er snakk om heiter Aventa-M, og vart mellom anna sendt til USA i byrjinga av april.

Det blir ikkje opplyst kor mange pustamaskiner som vart sendt til USA. Modellen er produsert av eit russisk firma som er under sanksjonar frå USA sidan 2014, og som amerikanske selskap og statsborgarar derfor ikkje skal handle med.

Ifølgje nettavisa Buzzfeed stadfestar delstatane New York og New Jersey at dei fekk høvesvis 30 og 15 av respiratorane i kasser påstemplet «From Russia, with love», men ingen skal ha vorte brukte.

I New York vart dei aldri pakka ut og brukt fordi det viste seg å ikkje vere behov, medan i New Jersey oppdaga styresmaktene at dei russiske modellane faktisk ikkje kan brukast, fordi dei er konstruerte for 220 volt, slik vi har i Noreg, medan ein i USA opererer med elektrisk utstyr laga for 110 volt.

Taust frå Trump

President Donald Trump har fleire gonger dei siste vekene skrytt av kor raskt USA klarte å møte kravet om respiratorar i landet, og at det til sjuande og sist ikkje har vore behov for respiratorkapasiteten som landet har bygd opp.

Måndag poserte han med ein respirator då han møtte pressa.

UKJENT: – Det er første gang eg hører den historia, sa Donald Trump sin pressetalskvinne, Kayleigh McEnany, då ho vart spurt om russiske respiratorer som er kopla til brannar og dødsfall. Foto: Evan Vucci / AP/ NTB Scanpix

På pressemøtet tysdag gjentok pressetalspersonen hans, Kayleigh McEnany, dette. Ho sa at USA hadde skaffa utrulege 100.000 respiratorar på 100 dagar, men at det ikkje har vore bruk for alle.

Ho vart litt sett ut då ho fekk spørsmål om kva som er skjedde med dei russiske pustamaskinene som vart sende til USA, og at desse no blir mistenkte for å ha forårsaka dødsfall i Russland. Ho vart spurd om russisk respiratorar i USA skal takast ut av bruk.

– Det er første gong eg høyrer den historia, svarte McEnany, og ville derfor ikkje gå inn på temaet.

Ho forta seg å leggje til at det iallfall ikkje er nokon i USA som døyr på grunn av mangel på respiratorar.