Russland svarer May: – Fiendtlig og uakseptabel handling

Onsdag ettermiddag sa Theresa May at Storbritannia mener Russland stod bak forgiftningen av den russiske eks-agenten Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury 4. mars.

I Underhuset kunngjorde hun hvilke reaksjoner Storbritannia vil gjennomføre. Blant annet vil 23 russiske diplomater bli utvist.

Kraftig russisk reaksjon

Den første reaksjonen fra Russland kom i en pressemelding fra den russiske ambassaden i London onsdag ettermiddag.

I pressemeldingen heter det at den russiske ambassadøren er informert om at statsminister Theresa May vil utvise 23 diplomater fra Storbritannia.

Statsminister Theresa May annonserer hvilke tiltak Storbritannia vil gjennomføre.

– Fiendtlig av Storbritannia

Ambassaden skriver at ambassadør Alexander Yakovenko var innkalt til det britiske utenriksdepartementet onsdag, der han ble informert om at Storbritannia erklærer 23 diplomater som uønsket i Storbritannia.

– Vi mener at beslutningen er fiendtlig, totalt uakseptabel og ubegrunnet. Ansvaret for en forverring av forholdet mellom Russland og Storbritannia ligger helt og fullt hos det politiske lederskapet i Storbritannia, heter det i pressemeldingen.

– Må bruke hodet

På gaten i Moskva møter NRK to russere med sterke meninger om det som har skjedd.

Mikail Kalin Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Jeg har arbeidet mye med briter og vet at de er veldig emosjonelle. Men av og til må man bruke hodet og tenke seg nøye om før man gjør noe så drastisk, sier Mikail Kalin.

Svetlana vil ikke oppgi sitt etternavn, men legger ikke skjul på hva hun mener om Storbritannias reaksjon overfor Russland.

– Det som skjer er ille. Denne saken brukes til å angripe Russland, sier hun. Diplomatiet trengs for å opprettholde et normalt forhold mellom landene, legger hun til.