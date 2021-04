Russland stenger Kertsjstredet i Svartehavet for krigsskip

Det er det ukrainske utenriksdepartementet som melder at Kertsjstredet fra neste uke blir stengt for krigsskip som skal delta i militære øvelser ifølge Interfax Ukraina.

Det gjelder også ikke-militære statlig eide skip fra andre land.

Kertsjstredet leder inn til Azovhavet og ukrainske havner som har stor økonomisk og strategisk betydning for landet.

En 19 kilometer lang bro mellom den annekterte Krim-halvøya og Russland over Kertsjstredet stod ferdig i 2018. Russland har flere ganger brukt kontrollen over stredet til å stenge ukrainske skip ute.

I tilfelle en opptrapping av den militære konflikten mellom russisk-støttede opprørere og ukrainske regjeringsstyrker i Donbass, er blokkering av stredet et viktig russisk maktmiddel.

Utestengningen omfatter også ukrainske marinefartøy.

Et konteinerskip i en av Ukrainas havner i Azovhavet. Verken ukrainske eller vestlige krigsskip vil kunne komme inn til Berdjansk-havna i månedene fram til oktober, har Russland bestemt. Foto: Genya Savilov / AFP

Ukraina protesterer

Det ukrainske utenriksdepartementet krever ifølge Interfax Ukraina at Russland «umiddelbart trekker tilbake den ulovlige stengningen av deler av Svartehavet».

Handlingen er et forsøk på «å bryte folkerettens prinsipper» og «å undergrave Ukrainas suverene rettigheter som kyststat».

– Det er nettopp Ukraina som har rett til å regulere skipstrafikken i disse delene av Svartehavet, heter det i uttalelsen fra utenriksdepartementet.

Ukraina viser også til at stengningen skjer samtidig med at Russland sender krigsskip til Kaspihavet og store styrker til den ukrainske grensen på land.

Russland har også tidligere brukt kontrollen over Kertsjstredet mot den ukrainske marinen.

I 2018 arresterte russerne to marinefartøy og en slepebåt med et mannskap på 24 like utenfor stredet. Både mannskap og båter ble satt fri i løpet av høsten året etter.

Et av de tre ukrainske marinefartøyene (t.h.) som ble tatt i arrest av Russland i 2018 eskorteres ut fra havna i Kertsj, 17. november 2019. Foto: AP

USA stanser jagere

Torsdag ble det også kjent at det amerikanske forsvarsdepartementet dropper planene om å sende to jagere til Svartehavet.

Ifølge nettavisa Politico skjer det for å unngå at spenningen mellom Russland og Ukraina trappes ytterligere opp.

Den amerikanske marinen hadde tidligere denne måneden varslet Tyrkia om at jagerne USS Donald Cook og USS Roosevelt ville seile gjennom Bosporos-stredet inn i Svartehavet.

Begge skipene befinner seg nå i Middelhavet.

Den amerikanske jageren USS Roosevelt returnerer gjennom Bosporos etter et tidligere besøk i Svartehavet. Istanbul, 2. oktober 2020. Foto: Murad Sezer / Reuters

Slike besøk er ikke uvanlige. Det skjer ofte åtte til ni ganger i året, skriver Politico.

Skuffede ukrainere

Blant politikere i Kiev var det mange som ble skuffet over at USA avlyste besøket av de to jagerne, skriver Politico.

Jagerne ville vært en demonstrasjon av amerikansk militærmakt i en situasjon hvor Russland opptrer truende og gir aktiv støtte til separatistene øst i landet.

Senest i går sa Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at alliansen har økt sitt militære nærvær i Svartehavs-regionen. Han viste til økt patruljering i lufta og større nærvær til havs.

Det skjedde altså mens USA var i ferd med å beslutte at de dropper den symbolsk viktige turen inn i Svartehavet.