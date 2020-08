– For dem som er i risikogruppen, kommer de første vaksinedosene i et lite omfang allerede i september, sier den russiske helseministeren Mikhail Murasjko.

Han understreker at den russiske vaksinen er effektiv og sikker, men at myndighetene ønsker å gjøre enda mer detaljerte undersøkelser.

FØRST UTE: Den russiske vaksinen tas i bruk selv om den ikke er testet fullt ut ennå, sier helseminister Mikhail Murasjko. Foto: Alexander Astafyev / Alexander Astafyev

Derfor blir vaksinen ikke tatt i mer omfattende bruk før i oktober-november, ifølge ministeren.

Prestisjeprosjekt

I første omgang er det lærere og helsearbeidere som skal få den nye vaksinen, og ifølge russiske myndigheter skal det være frivillig.

I FULL GANG: Produksjonen av den russiske vaksinen er i full gang, og i løpet av kort tid blir den sendt ut til klinikker rundt om i landet. Foto: Russian Direct Investment Fund / Reuters

Men for de russiske militære blir det obligatorisk å vaksinere seg, melder nyhetsbyrået Reuters.

Russiske myndigheter var først i verden med å registrere en koronavaksine. Det skjedde før den hadde begynt på det som kalles utprøving i fase tre.

Nå har denne nettopp begynt, og 40.000 personer skal teste om vaksinen er effektiv og om den har alvorlige bivirkninger.

Den fikk navnet «Sputnik V», oppkalt etter verdens første satelitt som gikk i bane rundt jorda.

HÅPER PÅ EKSPORT: Sputnik er navnet på den nye russiske vaksinen. Myndighetene i landet håper at den skal få stor betydning. Foto: Russian Direct Investment Fund / Reuters

Valget av navn viser trolig at det er viktig for de nåværende myndighetene i Russland å være først ute med en vaksine mot pandemien.

Les mer: Russland begynner å produsere vaksinen

Betydelig skepsis

I morgen åpner russiske skoler for første gang siden mars, og en liten fagforening for lærere har satt i gang en underskriftskampanje der de krever at vaksineringen virkelig skal være frivillig så lenge den ikke er ferdig utprøvd.

TESTPILOTER: Dette er de første frivillige i det russiske forsvaret som i sommer gikk med på å prøve ut vaksinen. Foto: AP

Fagforeningen frykter at skoleledelsen skal legge press på lærerne for å få dem til å ta vaksinen.

Vestlige eksperter har advart mot å ta den russiske vaksinen i bruk før all internasjonalt godkjent testing er gjennomført, og dokumentasjonen er klar.

Russiske myndigheter aviser denne kritikken og kaller det en «informasjonskrig».

En skole i Moskva har allerede fått doser med vaksine til sine nesten 80 lærere.

– Vi er 20 lærere som har gått med på å ta vaksinen, sier Larisa Ivanovna til nyhetsbyrået Reuters. Men hun understreker at hennes avgjørelse er tatt i frykt for å miste jobben, hvis hun sier nei til den nye vaksinen.

Flere klinikker i den russiske hovedstaden skal allerede ha fått forsyninger med vaksine.

Les også: Putin: Russiske myndigheter har godkjent koronavaksine