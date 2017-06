Russland sier opp varslingsavtale – truer med å skyte ned fly

Det var i går USA mener de var nødt til å skyte ned et syrisk kampfly etter at det skal ha bombet styrker tilhørende den amerikanskledede koalisjonen mot terrorgruppa IS.

Men virkelighetsoppfatningene spriker noe.

Det russiske forsvarsdepartementet skriver i sin pressemelding at det syriske jagerflyet ble skutt ned mens det angrep «terrorister fra IS». Piloten klarte å skyte seg ut, men, ifølge russerne, kan han ha landet på området kontrollerte av IS.

– Aggressiv handling

Amerikanerne mener derimot at:

– Klokken 18.43 slapp et Su-22 fly fra det syriske regimet bomber nær SDF-krigere sør for Taqba. I henhold til engasjementsreglene, og i kollektivt selvforsvar av koalisjonsstøttede styrker, ble flyet umiddelbart skutt ned av et amerikansk fly, heter det i en uttalelse fra koalisjonens kommandosentral.

– Dette er en aggressiv handling, er svaret fra Russlands viseutenriksminister Sergej Ryabkov, og ifølge forvarsdepartementet så var gårsdagens angrep et grov brudd på internasjonal rett.

Sier opp avtale

Det skal være første gang de syriske militærstyrkene og krigere fra den USA-støttede kurdisk-arabiske alliansen SDF er i direkte kamp.

Og konsekvensene kan bli store.

Russerne mener nemlig at USA ikke benyttet seg av varslingskanalen før de skjøt ned flyet, og vil nå si opp hele avtalen. Noe som betyr at de kommer til å skyte ned alle såkalte flyvende objekter i områdene det russiske luftforsvaret operer.

– Alle flyvende objekter, inkludert fly og droner fra den internasjonale koalisjonen som blir oppdaget vest for Eufrat, vil bli sett på som mål, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet i dag.

Kan få alvorlige konsekvenser

Thomas Slensvik mener situasjonen er mer spent mellom Russland og USA nå enn det den var før helgen. Foto: Forsvaret

Russerne har tidligere truet med å si opp denne avtalen, men dagens uttalelse kan få alvorlige konsekvenser.

– Det er nesten umulig å si hva som kommer til å skje hvis russerne velger å skyte ned koalisjonens fly, men det vil helt åpenbart på politiske konsekvenser, sier hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, Thomas Slensvik, før han fortsetter:

– Når for eksempel Tyrkia skjøt ned et russisk fly i 2015 så fikk det langvarige konsekvenser mellom de to landene. Nå er nok ikke en eventuell Russisk handelsboikott mot USA like effektivt som den var mot Tyrkia, men det vil uansett føre til en mer spent situasjon, sier Slensvik til NRK.

Mer spent situasjon

En av de store farene ved å bryte denne varslingsavtalen er at russerne og de amerikanskledede styrkene nå ikke vet hva hverandre gjør.

– Situasjonen er mer spent nå enn det den var før helgen, og man risikerer nå at både russiske og fly fra koalisjonen er i samme område til samme tid og det kan oppfattes som en trussel og føre til rene kamphandlinger, sier Slensvik.

Frontene i Syria-krigen flytter seg nesten fra dag til dag og nå kan det se ut som om partene har risset opp nye grenser.

– Det kan virke som om USA har satt sin grense ved at man ikke skal angripe deres allierte, mens russerne tydeligvis nå har satt sin grense vest for Eufrat, men begge parter er jo interessert i at dette ikke eskalerer.