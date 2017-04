Russland sender fregatt til Syria

Ifølge russisk media har fregatten, Admiral Grigorovich, kurs mot logistikkbasen Tartus i Syria. Dette skjer samtidig som russerne har lovt å bidra til å styrke de syriske luftforsvaret, skriver CNN.

Fredag bombet USA den syriske flybasen Shayrat. Russerne var sterkt kritiske til angrepet, og ba umiddelbart om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Russlands FN-ambassadør Valdimir Safronkov gikk under møtet hardt ut mot amerikanerne, og mente angrepet var i strid med internasjonal lovgivning.

– Vi fordømmer de ulovlige handlingene utført av USA. Konsekvensene etter dette kan være katastrofale for regional og internasjonal stabilitet, sa Safronkov.

USAs utsending Nikki Haley hevder angrepet var rettferdiggjort, og varsler at Washington er klare til å utføre ytterligere militære aksjoner.

– USA var avmålte i går. Vi er forberedt på å gjøre mer, men vi håper det ikke vil være nødvendig.

STYRKER SYRERNE: Russerne har sendt en fregatt til Middelhavet for å vise styrke, skriver CNN. Foto: Brage Hauge / Forsvaret

Ustabilt forhold

Dette setter forholdet mellom landene på en alvorlig prøve.

Da angrepet ble kjent annonserte Russland at de trekker seg fra luftsikkerhetsavtalen som ble inngått med USA i 2015. Avtalen skulle sikre luftrommet slik at de to landene ikke skulle skyte på hverandre.

Samtidig nekter Det hvite hus å bekrefte at angrepet fredag var en engangshendelse.

Russisk talsmann Dmitry Peskov sier president Vladimir Putin ser på angrepet som et forsøk på å få verdens blikk vekk fra de høye dødstallene i Irak.

– Putin mener aksjonen kan være et stort hinder for etableringen av et internasjonalt samarbeid mot terrorisme, sa han.

IKKE FORNØYD: Vladimir Putin har varslet reaksjoner etter fredagens angrep, og Russland har allerede trukket seg fra luftsikkerhetsavtalen som ble inngått i 2015. Foto: Yuri Kadobnov / AFP

Uenige om hvem som står bak

Fredagens angrep kom som en reaksjon på gassangrepet som rammet byen Khan Sheikhoun i Idblib-provinsen i Syria tirsdag 4. april, og drepte minst 86 mennesker.

Amerikanerne mener Syrias president Bashar al-Assads regime står bak angrepet, og president Donald Trump sendte klar beskjed til Assad og verden om å «få slutt på blodbadet».

Kjemper desperat for å redde liv etter gassangrepet Du trenger javascript for å se video.

Russerne reagerer derimot kraftig på anklagene fra USA, og mener Assad-regimet ikke står bak angrepet.

Det russiske forsvarsdepartementet mener gassen i Khan Sheikhoun stammet fra våpenlagrene til syriske opprørsstyrker, og at gassen spredde seg da lagrene ble bombet av den syriske hæren.

– Inkompetente

Det hvite hus har foreløpig ikke ønsket å kommentere hva som skjer videre. Pressesjef Sean Spicer fortalte pressen at Trump ikke ville annonsere neste steg.

Fredag var USAs utenriksminister Rex Tillerson svært kritisk mot Russland, og anklaget de for ikke å ha overholdt en avtale om å håndtere syrernes kjemiske våpen.

– Enten har Russland vært medskyldig eller så har Russland rett og slett vært inkompetent i sin evne til å oppfylle sin del av avtalen, sa Tillerson.