I løpet av mine mange år i Russland har jeg smakt på en god del sur russisk vin.

Det som tidligere ble produsert i Sovjetunionen og deretter i Russland, var sjelden en fest for smaksløkene.

Men et bord dekket til lystig lag hadde ofte sprudlevinen «sjampanskoje» som et naturlig midtpunkt. Som regel mer eller mindre søt.

Russiske restauranter har jeg skrytt av i tidligere korrespondentbrev. Sist helg fikk flere av spisestedene i Moskva sine første stjerner fra den franske restaurantguiden Michelin.

Det var etter min mening svært velfortjent og på høy tid.

Jeg har vært på flere av disse stedene, og synes at de russiske vinene de tilbyr, ikke helt når opp til nivået på maten.

MYE SPENNENDE: Russiske vinprodusenter tilbyr prøvesmaking for turister og andre interesserte. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Av og til går jeg innom en vinsjappe i nabolaget for å høre hva de kan tilby av russisk vin.

Nylig ble jeg anbefalt en hvitvin av riesling-druen produsert i regionen Krasnodar i Sør-Russland. Den var like dyr som en god fransk vin, men jeg slo til likevel.

Imponerende vin

Da min kone og jeg smakte på den, ble vi overrasket. Den var frisk, fruktig og tørr. Og helt på nivå med det beste de store vinnasjonene kan tilby.

PRESTISJE: To russiske produsenter har kommet med på en liste over verdens 50 beste vingårder.

Det var ingenting å kritisere, det var bare å nyte.

Litt senere leste jeg at denne og en annen russisk produsent hadde kommet på en liste over verdens 50 beste vingårder.

Og den dyre rieslingen som hadde blitt prakket på meg i vinsjappa, hadde fått en svært høy score på en internasjonal liste.

Nysgjerrigheten ble pirret, jeg måtte finne ut hva som hadde skjedd.

Fotograf Jurij og jeg reiste til Krasnodar-regionen sør i landet.

Ikke et gammelt fransk vinslott

Vi ble først tatt imot hos produsenten Sikory. Midt ute i vinmarkene står et hypermoderne bygg i glass og betong. Turister og andre interesserte blir vist rundt. Vinrankene og alt av produksjonsutstyr er kjøpt inn fra Frankrike eller Italia.

FANCY: Produsenten Sikory holder til i et toppmoderne bygg omgitt av vinranker på alle kanter. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

I vinkjelleren er det kunst på veggene og skinnende rent overalt.

I rommet der prøvesmakingen foregår, er det glassgulv, sånn at gjestene kan se ned i produksjonsanlegget og vinkjelleren.

– Vi ønsker å lage stor vin, derfor arbeider vi med kvaliteten på vår riesling, sier Jekaterina Samsonova.

De som arbeider her er stolte av det de lager, selv om de bare har holdt på i om lag 10 år.

NY INTERESSE: Aleksandr Sikorskij ble rik på produksjon av betongfliser. Men nå synes han det er mer spennende å lage kvalitetsvin. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Vinproduksjonen ble satt i gang av Aleksandr Sikorskij som hadde blitt rik på å produsere fliser som brukes på fortau og i hager. Som en del andre velstående russere, syntes han utfordringen med å lage god vin var mer spennende enn produksjon av betongfliser.

– Vi er veldig unge. Vi vil gå denne veien raskt, ikke bruke 300 år som franskmennene. Vi vil benytte deres erfaring og tilbakelegge distansen mye fortere, sier Sikorskij.

Vriene værguder

På en annen vingård er innhøstingen av druer til rød vin i full gang.

Det er et stykke til nærmeste by, og de som arbeider her er glade for at de har sikre helårsjobber. Det er alltid noe som skal gjøres ute på markene.

KREVENDE: Åtte timer med innhøsting merkes i rygg og hender, sier Lilia. Men hun er glad for å ha en helårsjobb på vingården. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi høster inn druene for å lage god vin av fin kvalitet. Det er tungt for ryggen og hendene. Men det er ikke så verst, det viktigste er at vi har glede av arbeidet, sier en kvinne som bare vil oppgi fornavnet sitt, Lilia.

En annen forteller at det er mindre druer i år enn i fjor. Årsaken er at det har vært mer regn i år enn det som er vanlig. Derfor har en del av druene råtnet.

JOBBER RASKT: 1200 kilo druer i timen klarer arbeiderne her å høst inn. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Drueklasene av sorten merlot klippes av i høyt tempo og legges i bøtter. Når de er fulle, tømmes druene over i kasser på lasteplanet til en traktor.

Det høstes inn 1200 kilo druer pr. time.

Hva er hemmeligheten?

Hos produsenten Dalina Lefkadia går vinmakeren rundt blant et stort antall franske eiketønner i vinkjelleren.

SMAKE HVER DAG: Vinmaker Roman Neborskij hos Dalina Lefkadia kontrollerer gjæringen i en av eiketønnene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han må teste vinen regelmessig, for å forsikre seg om at gjæringen går som den skal.

Vinmakeren avgjør hvilke viner som skal bli unge, friske og rimelige, og hvilke som skal lagres på eikefat og bli kvalitetsviner. Han bestemmer også hvilke partier som skal blandes.

– Hemmeligheten er i kvaliteten. Og i jorda der plantene vokser. Som franskmennene sier, vinen er er resultatet av stedet den kommer fra. Også er det veldig viktig at de franske plantene vi kjøpte for ti år siden, de er nå på topp og gir kvalitetsdruer, sier Roman Neborskij som er vinmaker hos Dalina Lefkadia.

Mange vil være med

For mange rike russere er det prestisje knyttet til det å lage god, russisk vin.

Det er ikke så vanskelig å få dem til å være med og investere i vinproduksjonen.

Selv om det kan ta 10-15 år før det blir mulig å hente ut fortjeneste.

INTERESSE: Det er ikke vanskelig å finne velstående russere som ønsker å investere i vinproduksjon. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Det kjøpes jord og det settes i gang utrolige prosjekter. Om noen år vil vinproduksjonen med utmerkede resultater bli minimum dobbelt så stor, sier Leonid Popovitsj som leder Unionen for russiske vinprodusenter.

Mer enn 200 000 russere har nå arbeid som er knyttet til produksjon og salg av vin, og tallet øker stadig.

Men folk i dette landet er jo mer kjent for å drikke vodka enn vin.

– Noen forlyster seg med vodka, andre med vin. De som foretrekker vin blir stadig flere, påpeker Popovitsj.

Vil ha besøk

De russiske produsentene tar gjerne imot turister som er interessert i å prøve vinene. Noen tilbyr også mat og overnatting.

NOE NYTT: Det er spennende å prøve mat og vin hos produsentene i Sør-Russland. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– For oss er det viktigste at vinen vår har god kvalitet. Hvis den har det, så vil den komme seg videre, til forskjellige land. Folk vil begynne å snakke om den, og det er veldig viktig, sier Mikhail Gurikov som er sommelier, eller vinkjenner, hos Dalina Lefkadia.