Russland rekrutterer Assad-soldater til krigen i Ukraina

– Det er flere hundre arbeidsledige soldater som verver seg til krigen hver eneste dag, sier Bassam Alahmad. Han er direktør for organisasjonen Syrians for Truth and Justice. Siden 2016 arbeidet han med å avdekke brudd på menneskerettigheter i Syria.

Han mener Russland trenger soldater som har kamperfaring fra store byer.

Bassam Alahmad tror at flere tusen syrere kommer til å bli rekruttert til krigen i Ukraina. Foto: Privat

– Syrisk ungdom har blitt sendt til forskjellige konflikter i regionen. Blant annet til Libya, Nagorno-Karabakh og nå skal de sendes til krigen i Ukraina, sier Alahmad på telefon fra Paris til NRK.

På fredag ga Russlands president Vladimir Putin grønt lys for at opptil 16.000 frivillige fra Midtøsten kan utplasseres sammen med russisk-støttede opprørere for å kjempe i Ukraina.

Økonomiske problemer

Etter elleve år med borgerkrig i Syria sliter befolkningen med store økonomiske problemer. Det er mangel på jobb og få fremtidsutsikter. I tillegg har blant annet amerikanske sanksjoner rammet den syriske valutaen hardt.

– Det var på en måte bedre under krigen. Mange unge menn kunne jobbe som soldater og det var et stort behov. De forskjellige partene i konflikten betalte godt, men nå er situasjonen annerledes, sier Alahmad

– Etter våpenhvilen som ble signert mellom Assad-regimet og de forskjellige gruppene i Syria, med hjelp av Russland og Tyrkia, er det nå flere tusen soldater uten jobb. Det er disse soldatene som verver seg til krigen i Ukraina, forteller han.

NRK har snakket med en forsker som har intervjuet flere soldater som har meldt seg til krigen i Ukraina. Han kaller seg «Kusay», og ønsker å være anonym av sikkerhetsårsaker. Han er en del av nettverket til organisasjonen Syrians for Truth and Justice i Syria.

– De som verver seg til krigen i Ukraina er tidligere soldater i Assads regjeringshær. Mange av dem har ikke jobb. De som rekrutteres nå må nemlig ha kamperfaring, forteller «Kusay» på telefon til NRK.

Syria er et delt land

Assad-regjeringen har kontroll over store deler av Syria, men landet er delt i fire områder og styres av forskjellige grupper. Det er i områdene som er under Assads kontroll rekrutteringen pågår.

Ifølge forskeren «Kusay» er det flere hundre soldater som verver seg hver eneste dag fra forskjellige bydeler i Damaskus.

– De som verver seg blir spurt om hvilke type våpen de kan håndtere, og hvilke kamperfaringer de har.

Hvor mye penger får de?

– Ennå har de ikke fått vite hvor mye penger de kommer til å få. I første omgang blir disse soldatene sikkerhetsklarert. Så har de blitt lovet jobber i Syria når de kommer tilbake fra Ukraina.

Hvem er det som driver rekrutteringen?

– Det er luftforsvaret til Assad sin etterretning i bydelen Harasta (En nordøstlig forstad i Damaskus Journ.anm.) som gjør denne jobben for Russland. Men dette skjer i flere bydeler, sier «Kusay» på telefon til NRK.

Ifølge Alahmad i Syrians for Truth and Justice har soldatene som vervet seg ikke blitt transportert til Ukraina.

– Vi har ennå ikke registrert eller hørt at soldater fra Syria har blitt sendt til Ukraina. De som våre forskere har intervjuet venter på telefon for å bli godkjent til reisen. Men vi tror at flere tusen kommer til å bli rekruttert, sier Alahmad til NRK.