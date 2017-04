Russland refser OPCW: - Burde vært i Syria for å undersøke kjemiske våpen

– Vi anser det som uakseptabelt å analysere hendelser fra avstand, sa utenriksminister Sergej Lavrov på en pressekonferanse i Moskva fredag sammen med sine utenriksministerkolleger fra Syria og Iran.

OPCW bør dra til byen Khan Sheikhoun og innhente egne prøver, mener Lavrov.

Russland hevder, i likhet med syriske myndigheter, at president Bashar al-Assads regime ikke sto bak noe kjemisk angrep i byen. Et angrep fant imidlertid sted og over 80 sivile ble drept. Syriske fly angrep byen 4. april, og det ble lekket ut giftig gass fra et våpenlager som opprørerne hadde, har Moskva tidligere uttalt.

Storbritannia og Tyrkia viser på sin side til at det er innhentet prøver som viser at nervegassen sarin ble brukt i angrepet. USA og en rekke andre land mener også at alt tyder på at Assads regime sto bak. Assad selv sa torsdag til AFP at hans styrker ikke lenger har kjemiske våpen.