Russland reagerer etter Ukraina henta krigsfangar heim frå Tyrkia

Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks • Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reiste heim frå Tyrkia med fem tidlegare ukrainske krigsfangar.

• Dei fem soldatane forsvarte Azovstal-stålverket i hamnebyen Mariupol.

• I september 2022 blei fleire ukrainske fangar slept laus som ein del av eit fangeutvekslingsprogram mellom dei to landa.

• Russland har reagert etter Zelenskyj kunngjorde offiserane sin retur til Ukraina.

• Russland meiner returen er eit brot på avtalen om fangeutveksling mellom dei to landa, og at soldatane etter avtalen berre kunne returnere til Ukraina etter krigen er slutt.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj reiste i dag heim frå eit besøk i Tyrkia. Med seg i flyet hadde han fem tidlegare ukrainske krigsfangar.

– Vi er på veg heim frå Tyrkia, og tar med oss heltane våre heim, skreiv Zelenskyj på Telegram. Han heldt fram:

– Dei ukrainske soldatane Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Dei vil endeleg vere saman med slektningane sine.

Ein video på Twitter viser presidenten som tar imot soldatane.

Dei fem har fått heltestatus i heimlandet. Dei er blant offiserane som forsvarte Azovstal-stålverket i hamnebyen Mariupol i fleire veker.

Offiserane blei tatt til fange då Ukraina beordra soldatane om å gi opp forsvaret av Mariupol i mai 2022.

Dei blei utveksla med hjelp frå Tyrkia i september 2022, og skal ha oppheldt seg i Tyrkia under ein personleg garanti frå president Erdogan.

Serhiy Volynsky omfamnar den ukrainske presidenten. Foto: HANDOUT / AFP

Det ukrainske presidentkontoret skriv at dei har vore i forhandlingar med tyrkisk side om å få hente dei fem heim til Ukraina.

Soldatane landa saman med president Zelenskyj i Lviv i Ukraina. Der blei det møtt av ein stor folkemengde.

Zelenskyj og soldatane i Lviv. Foto: TELEGRAM/PRYAMAMOVA

– Dei var gjennom russisk fangenskap, så var dei i Tyrkia i meir enn 300 dagar. Det er på tide at dei kom heim, sa Zelenskyj til det statlege nyheitsbyrået Ukrinform.

Sterke reaksjonar frå Russland

Russland har reagert etter Zelenskyj kunngjorde offiserane sin retur til Ukraina. Kreml kritiserer både Ukraina og Tyrkia for brot på avtalen:

– Returen av leiarane for terroristane Azov frå Tyrkia til Ukraina er eit brot frå både den tyrkiske sida, og av Kyiv, fortel Dmitrij Peskov, pressetalperson for President Putin, til det russiske nyheitsbyrået Ria.

Dmitrij Peskov er talsperson for president Putin. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Han held fram:

– Soldatane skulle etter avtalen vere i Tyrkia til konflikten er slutt.

– Ingen informerte Russland om overføringa av leiarane for terrorgruppa Azov frå Tyrkia til Ukraina, seier Peskov.

Peskov fortalde også til RIA at han ser på lauslatinga som ein konsekvens av press frå Nato i forkant av det kommande NATO-toppmøte i Litauen 11. og 12. juli.

Utveksla 270 krigsfangar

I september 2022 blei fleire ukrainske fangar slept laus som ein del av eit fangeutvekslingsprogram mellom dei to landa.

Ukraina og Russland utveksla med hjelp frå Tyrkia til saman 270 krigsfangar, inkludert ti utanlandske krigsfangar, ifølge ukrainske myndigheiter.

Russland fekk også 55 krigsfangar, blant dei den tidlegare prorussiske politikaren Viktor Medvedtsjuk.

Dei lauslatne krigsfangane blir i Tyrkia der dei er trygge, til krigen er slutt, sa Zelenskyj den gongen.

President Volodymyr Zelenskyj (t.h.) handhelser på Denys Prokopenko (til venstre). Foto: HANDOUT / AFP

Putin besøker Tyrkia neste månad

Den russiske presidenten skal besøke Tyrkia neste månad. De fortalde den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan i går.

Erdogan varsla blant anna at fangeutveksling vil vere eit tema mellom dei to partane. Tyrkia har også vore sentral i å forhandle fram kornavtalen mellom dei to landa. Avtalen gjer det mogleg for Ukraina å eksportere korn.

Dette vil også vere eit tema når dei to statsoverhovuda møter kvarandre.

Torsdag denne veka blei det også klart at Russland og Ukraina inngjekk ein ny fangeutvekslingsavtale. Avtalen skal ha omfatta 45 personar frå kvar side.

Den russiske forsvarsministeren fortalde til RIA at 45 russarar var slept laus frå ukrainsk fangenskap. Rådgjevar for Volodymyr Zelenskyj, Andriy Yermak, sa at 45 soldatar og to sivile hadde kome heim til Ukraina.