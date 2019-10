– Vi følger situasjonen svært nøye, sier den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov til nyhetsbyåret Reuters.

Fra russisk side blir det understreket at det er uklart hvor mange amerikanske soldater som faktisk kommer til å bli sendt ut fra den nordvestlige delen av Syria.

RUSSISK MILITÆR MAKT: Et russisk jagerfly tar av fra en base i Syria. Russland har satset store ressurser på å støtte Assad-regimet. Foto: Alexander Zemlianichenko / Alexander Zemlianichenko

Men russiske myndigheter ble ikke informert på forhånd om noen avtale eller plan om å trekke amerikanske styrker ut fra Syria, ifølge talsmannen.

Overraskende erklæring

Det var i går USAs president Donald Trump kom med den overraskende uttalelsen om at de amerikanske styrkene skal trekkes ut fra Syria.

KRITISK: Den republikanske flertallslederen i Senatet, Mitch McConnelll, mener at tilbaketrekking av de amerikanske styrkene fra Syria vil være en fordel for Russland. Foto: MANDEL NGAN

Amerikanske medier skriver at mye tyder på at Trump har gitt Tyrkia et slags grønt lys til å gjennomføre militære aksjoner mot USAs kurdiske allierte i Syria.

Presidenten skal ha advart tyrkerne mot å gå for langt inn på syrisk territorium, men det beroliger ikke hans kritikere som nå også omfatter republikanere.

– En rask tilbaketrekning av amerikanske styrker fra Syria, vil være en fordel for Russland, Iran og Assad-regimet, sier majoritetslederen i det amerikanske Senatet, Mitch McConnell, ifølge nyhetsbyrået AFP.

HAR VÆRT ALLIERTE: Kurdiske styrker i Syria føler seg sviktet etter USAs erklæring om at de amerikanske militære skal trekkes ut. Foto: DELIL SOULEIMAN

Den amerikanske avisa The Washington Post skriver på lederplass at «en amerikansk tilbaketrekning fra Syria er en seier for Russland».

Viktig for Russland

I 2015 så det ut til at den syriske presidenten Bashar al-Assad var i ferd med å miste kontrollen over sitt land.

Da grep Russland inn og sendte store militære styrker til Syria.

RUSSISK SATSING: Russland har en viktig marinebase i Syria. Foto: MAXIME POPOV / AFP

Særlig russiske bombefly og kamphelikoptre bidro til at krigslykken snudde for Assad-regimet.

Russiske myndigheter har investert svært store ressurser og veldig mye politisk prestisje i denne konflikten, og den videre utviklingen er svært viktig for Russland.

Den russiske avisa RBK skriver at Russland trolig ikke kommer til å protestere kraftig mot en tyrkisk invasjon i grenseområdet i Syria.

En kolonne med amerikanske militære kjøretøy inne på syrisk område.

I artikkelen heter det at amerikanerne neppe vil trekke alle sine soldater ut fra Syria, og at tilbaketrekkingen trolig bare vil gjelde noen områder.

«Russiske myndigheter ønsker at sammenstøt med Tyrkia vil føre kurderne nærmere de syriske myndighetene», skriver den russiske avisa.

Kurderne bekrefter at det kan komme til å skje.

– Vi kan komme til å forhandle med syriske myndigheter eller med russerne for å fylle tomrommet eller for å blokkere det tyrkiske angrepet, sier en kurdisk talsmann i dag til nyhetbyrået Reuters.

Vil ikke dele Syria

I går var den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i den irakiske hovedstaden Bagdad.

KLARE TIL ANGREP: Tyrkiske militære styrker langs grensa til Syria.

I tillegg til møter med de irakiske lederne, møtte han også en representant for den syriske opposisjonen.

I en uttalelse fra Det russiske utenriksdepartementet heter det at det er helt nødvendig å få fart i den politiske prosessen knyttet til Syrias fremtid.

Utenriksminster Lavrov understreket også at Syrias suverenitet må opprettholdes, og at landet ikke må deles opp.

HEKTISK DIPLOMATI: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov (th) møtte i går representanter for den syriske opposisjonen i Iraks hovedstad Bagdad. Foto: Russisk UD

Men Lavrov kom ikke med noen direkte kommentar eller advarsel i forbindelse med Tyrkias planer om å angripe kurderne i Syria militært.

Iran, Tyrkia og Russland har arbeidet sammen i den såkalte «Astana-gruppen», for å finne en løsning på den syriske borgerkrigen.