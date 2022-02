Russland øker atomvåpenberedskapen: – Uansvarlig

I en TV-tale på søndag sa Russlands president Vladimir Putin at han har bedt landets forsvarsminister om å sette atomvåpen-styrkene i det som kalles «kampberedskap».

Forsvarsminister Sergej Sjojgu sluttet seg søndag til Putins vurdering.

Putin hevdet den forverrede sikkerhetssituasjonen mellom Nato og Russland er skyld i at han hever beredskapen.

Han viste i talen til det han kalte aggressive uttalelser fra verdensledere, samt de økonomiske sanksjonene flere land i verden har ilagt Russland, russisk elite og russiske selskaper.

– Vestlige land har ikke bare iverksatt uvennlige handlinger mot landet vårt innen den økonomiske sfæren. Høytstående tjenestemenn i ledende Nato-land har kommet med aggressive uttalelser knyttet til vårt land, sa Putin.

Kraftige sanksjoner

Nato-leder Jens Stoltenberg er imidlertid tydelig på hva han mener om Russlands grep.

– Dette er en farlig retorikk og uansvarlig oppførsel fra Putins side, sier Stoltenberg til CNN.

Sent i går kveld meldte blant annet Reuters at allierte land er enige om at Russland skal stenges ute fra det internasjonale pengeoverføringssystemet Swift.

Dette tiltaket kan ramme russiske bankers evne til å operere globalt, ifølge EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Flere russiske banker er allerede ilagt sanksjoner fra flere hold.

EU-kommisjonen vurderer også å fryse midlene til Den russiske sentralbanken.