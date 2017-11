Etter at det internasjonale antidopingbyrået WADA på sitt møte i Sør-Korea torsdag bestemte seg for ikke å gi tilbake sin russiske gren RUSADA lisensen, går det mot full konfrontasjon mellom russisk og internasjonal idrett.

Den russiske presidenten Vladimir Putin slo allerede i forrige uke fast at det russiske synet fortsatt er at det ikke var et statlig styrt program for doping, men at dette skjedde på individuell basis.

Putin sa også at det som nå skjer er en internasjonal kampanje for å sverte Russland foran presidentvalget i mars 2018.

RUSADAs hovedkvarter i Moskva. Organisasjonen har ennå ikke fått tilbake sin lisens av WADA Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russland må innrømme doping

Den kanadiske advokaten Richard McLaren presenterte i 2016 to rapporter med omfattende bevis for at det hadde foregått doping i russisk idrett fra 2011 til 2015.

Samtidig mistet det russiske antidopingbyrået RUSADA sin lisens. Laboratoriet i Moskva ble midlertidig stengt, mens man satte i gang et omfattende arbeid for å gå gjennom rutinene i det russiske antidopingarbeidet, blant annet med internasjonal hjelp.

WADA slo på sitt møte i Seoul fast at det har skjedd betydelige forbedringer i det russiske antidopingarbeidet, men at det er to forhold som gjør at RUSADA ennå ikke kan godkjennes.

For det første ønsker WADA tilgang til urinprøver fra det tidsrommet den omfattende dopingen skal ha skjedd, og viktigst; Russland må innrømme at det var et statlig styrt program for gjennom ulovlige midler oppnå gode sportsresultater, da først og fremst i forbindelse med OL på hjemmeplan i Sotsji.

Dopingfri? Ilja Tsjernousov vant bronse under OL i Sotsji og er så langt en av få russiske skiidrettsutøver som er helt utenfor mistanke om doping Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Russland: Ikke statlig styrt

– Vi nekter for at det var et slikt statlig styrt dopingprogram og en uforbeholden aksept av resultatene i Mclaren-rapporten er derfor umulig, sa leder for den russiske olympiske komite, Aleksander Zjukov, etter møtet i Seoul.

Ifølge flere russiske medier sa Zjukov at avgjørelsen som WADA nå har tatt er politisk.

Den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov sier ifølge nyhetsbyrået AFP at RUSADA har gjennomført omfattende forbedringer i sine arbeidsrutiner.

– Jeg kan garantere at dette nå er en fullstendig uavhengig organisasjon. Vi vil nå se framover og arbeidet innenfor det internasjonale anti-doping-rammeverket sier Kolobkov.

Gått prestisje i saken

Den nye sjefen for RUSADA Jurij Ganus sa i Moskva torsdag at de har gjennomført et stort arbeid for å møte de kravene som WADA stiller. WADA selv gjennomførte en kontroll av RUSADA i september.

Den nye sjefen for RUSADA mener det russiske anti-dopingarbeidet er på rett vei Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Men nå har det trolig godt så mye politisk prestisje i denne saken at det blir vanskelig for Russland å komme med flere innrømmelser.

Dermed kan landet bli utestengt fra De olympiske leker i Pyeongchang i Sør-Korea når den internasjonale olympiske komite skal drøfte saken i desember.