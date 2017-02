Meldingen om at den russiske presidenten Vladimir Putin har undertegnet en ordre om at russiske myndigheter nå skal akseptere pass og dokumenter utstedt i de såkalte "Folkerepublikkene Donetsk og Luhansk", kom samtidig som det i München i Tyskland i går ettermiddag ble gjort et nytt forsøk på å få til fred øst i Ukraina.

I ordren heter det at personer i disse områdene med lokalt utstedte dokumenter kan reise inn og ut Russland uten visum. Russiske myndigheter plikter også å akseptere disse dokumentene som lovlig i sammenhenger der man krever bekreftelser på personers identitet. I ordren heter det at dette er en midlertidig ordning inntil man er kommet fram til en fredsløsning på konflikten i Ukraina.

Utenriksministrene fra Ukraina, Tyskland, Frankrike og Russland møttes i München lørdag for å drøfte konflikten øst i Ukraina. Foto: Sven Hoppe / AP

Russland trekker seg fra Minsk-avtalen?

Ukrainske myndigheter reagerer kraftig på at Russland på denne måten i praksis anerkjenner de prorussiske separatistene, og den ukrainske presidenten Petro Porosjenko sier i en uttalelse at dette er nok et bevis på den russiske okkupasjon av ukrainsk territorium og viser at Russland bryter alle internasjonale avtaler.

Lederen for det ukrainske sikkerhetsrådet Aleksander Turtsjinov sier ifølge nettavisen Ukrainska Pravda at dette i praksis viser at Russland nå har trukket seg fra den såkalte Minsk-avtalen for fred i Ukraina.

De prorussiske separatistene jubler over Putins ordre og sier dette viser at Russland støtter dem i kampen for selvstendighet, og presidenten i "Folkerepublikken Donetsk" Aleksander Zakhartsjenko sier at dette viser at Russland står sammen med oss i kampen for å bevare vår kultur, vårt språk og vår verdighet. Fra før har Russland akseptert at biler med registreringsskilt utstedt av separatistene får reise inn og ut av Russland.

Ukrainske nasjonalister krever hardere tiltak

Våpenhvile fra mandag 20. februar?

Mange tolker Putins beslutning som et svar på at den nye amerikanske administrasjonen under president Donald Trump ser ut til å være lite interessert i å få til en løsning direkte med Russland for å få til fred i Ukraina.

Under utenriksministertoppmøtet i München lørdag var det eneste man ble enige om en oppfordring til partene i konflikten å respektere en våpenhvile fra mandag 20. februar. I avtalen gjentas tidligere krav om å respektere at tunge våpen må trekkes vekk fra den linjen som deler Donbass øst i Ukraina i områder kontrollerte av regjeringsstyrkene og av de prorussiske separatistene.

Men talsmannen for de prorussiske separatistene Eduard Basurin at de ikke kommer til å trekke tilbake tunge våpen innen mandag slik den våpenhvilen man ble enig om i München krever.

–Vi ser ingen tegn til at ukrainerne gjør dette, og da kommer heller ikke vi til å følge denne avtalen sier Basurin.

Samtidig skriver det ukrainske forsvaret på sine facebooksider søndag morgen at seks av deres soldater er skadet det siste døgnet, tre av dem alvorlig.