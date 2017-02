Det var under en tale til det russiske parlamentet onsdag forsvarsminister Sergej Sjojgu kom med opplysningene om at forsvarsdepartementet vil bygge en modell av den tyske Riksdagen i Berlin – slik den så ut ved slutten av 2. verdenskrig.

MAI 1945: En soldat med sovjetflagget på den tyske Riksdagen i begynnelsen av mai 1945. Foto: Ap

Bygningen var blant de siste offentlige bygningene i den tyske hovedstaden, som ble erobret av sovjetiske styrker.

Bildet av den sovjetiske soldaten, som plasserer det røde flagget med hammer og sigd på den delvis ødelagte bygningen, er et av de mest kjente symbolene på seieren over Nazi-Tyskland. Dette ble knipset av den sovjetiske fotografen Jevgenij Khaldaj.

Ungdom skal få øve seg på å storme

Planen er at modellen av Reichstag skal reises på området til Patriotparken – et stort utstillingsområde litt utenfor Moskva som drives av det russiske forsvarsdepartementet.

Modellen skal bruke bevegelsen «Junarmija», Den unge arme, en bevegelse som forsvarsminister Sjojgu tok initiativet til i 2015.

Ungdomshæren skal oppdra ungdom i patriotisme og støtte opp om det russiske forsvaret som det heter.

UTSTILLINGER: Patriotparken har utstillinger både av moderne og eldre militært utstyr. Foto: UTKIN / Afp

– Vi kommer ikke til å bygge en fullstendig modell av Reichstag. Men det vil være noe som våre unge soldater kan øve seg på å storme, sa Sjojgu.

Det forente Tyskland tok i 1999 i bruk igjen en renovert og ombygd riksdagsbygning, som et symbol på at landet nå har tatt et oppgjør med og lagt bak seg sin nazifortid.

I Tyskland brukes i dag Bundestag, Forbundsdagen, som navn på landets parlament, men Reichstag er selve bygningen i Berlin der parlamentet holder til.

Skarpe reaksjoner i Tyskland

I Tyskland er det mange som reagerer med forundring og delvis skarp kritikk på at Russland nå bygger en modell av bygningen – for å bruke den som modell for militære øvelser.

Talskvinne for den tyske regjeringen, Ulrike Demmer, kaller prosjektet «overraskende» og at «ideen snakker for seg selv».

Talsmannen for det tyske utenriksdepartementet Martin Schaefer sier at «vi ikke ville bygd noe slikt for å utdanne vår ungdom».

Alexander Rahr, som er forskningssjef for det tysk-russiske forum, kaller prosjektet «merkelig og upassende».

– I dag er riksdagsbygningen hjem for et parlament i et demokratisk Tyskland, som har distansert seg fra sin nazifortid sier Rahr til Deutsche Welle.

Les også: Beskylder russere for dataangrep i Tyskland

ETTER KRIGEN: Slik så den tyske riksdagsbygningen ut etter 2. verdenskrig. Foto: Ap

Russland forsvarer planene

Fredag slo talspersonen for Russlands forsvarsdepartement, Igor Konasjenkov, tilbake og forsvarte planene og sa at tyskernes kritikk sår tvil om hva enkelte personer egentlig mener om landets nazifortid:

– Det kan også virke som at mange i Tyskland har glemt hva som skjedde 27. februar 1933, da nazistene satte fyr på Reichstag og Hitler startet på sin blodige vei for å ødelegge verden.

Han mener at modellen av Riksdagen bare er et element – for å vise både russisk og ungdom fra andre deler av verden det offer som ble gjort for å knekke nazismen under 2. verdenskrig.