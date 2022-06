Samme dag som Nato-toppmøtet startet, kom en melding på Telegram-kontoen til det russiske romfartsbyrået Roskosmos.

Bildene viser bygget i Madrid og de eksakte GPS-koordinatene.

Kaller det beslutningssentre

Samtidig sendte de lignende bilder av blant annet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon og sentrum av den tyske hovedstaden Berlin.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, fotografert av det som trolig er en russisk spionsatellitt. Foto: Roskosmos

I posten som følger bilder, skriver de også at Nato kommer til å «erklære Russland som sin verste fiende».

Begrunnelsen for å vise bildene, er at dette «beslutningssentre for støtten til ukrainske nasjonalister», hevder Russland.

Brussel er en av byene som beskrives som «beslutningssenter» for støtten til «ukrainske nasjonalister». Foto: Roskosmos

«Samtidig offentliggjør vi koordinatene til disse stedene, for sikkerhets skyld», står det i meldingen på Telegram.

Følger ikke normale spilleregler

Dette «føyer seg inn i rekken av mer eller mindre truende utspill fra forskjellige hold i Russland, sier Geir Hågen Karlsen til NRK.

Han er Oberstløytnant og hovedlærer ved forsvarets høyskole.

Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved Forsvarets høyskole. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det mest alvorlige er selvfølgelig stadige antydninger om bruk av atomvåpen, sier Karlsen.

Oberstløytnanten tror at dette først og fremst er ment for et hjemlig publikum i Russland.,

– Denne type utspill bekrefter at vi står overfor et naboland som ikke følger det vi betrakter som normale spilleregler, legger han til.