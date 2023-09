USA sier de skal levere utarmet uran til Ukraina som en del av en ny utstyrspakke for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland.

Ammunisjonen er en del av en totalpakke verdt mer enn en milliard dollar i ny bistand fra USA.

Pakken inneholder blant annet mer luftforsvar, artillerigranater, anti-stridsvogn-våpen og annet utstyr.

Hjelpepakken ble kunngjort i anledning den amerikanske utenriksministeren Antony Blinkens overraskelsesbesøk til Ukrainas hovedstad, Kyiv.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte McDonald's i Kyiv onsdag denne uken. Foto: Reuters

Dette vekker sterke reaksjoner fra Russland - slik det også gjorde da Storbritannia sa de skulle bidra med samme type ammunisjon tilbake i mars.

Russlands viseutenriksminister, Sergei Ryabkov, sa torsdag at USAs levering av utarmet uran til Ukraina var «en kriminell handling». Dette ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Også Russlands ambassade i Washington har reagert. På meldingstjenesten Telegram kaller de handlingen for «umenneskelig», og skriver videre:

– Det fremstår som åpenbart at Washington, med denne ideen om å påføre et «strategisk nederlag», er forberedt på å kjempe ikke bare til siste ukrainer, men også til å gjøre slutt på fullstendige generasjoner.

Russland har også tilgang på utarmet uran, men det er usikkert om de har benyttet det i krigen mot Ukraina så langt.

Det er blant annet de amerikanske Abrams-stridsvognene, som USA har lovet å levere til Ukraina, som skal utstyres med den kontroversielle ammunisjonen.

I tillegg skal utarmet uran brukes i stridsvognen «Challenger 2», gitt til Ukraina fra Storbritannia.

Ammunisjonen med utarmet uran er blant annet ment for stridsvognene «M1 Abrams», som USA skal levere til Ukraina. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Kan være kreftfremkallende

Utarmet uran er omstridt av flere grunner.

Selv om det ikke anses som atomvåpen, har utslipp av lave strålingsnivåer ført til at FN har advart om mulige farer ved eksponering av stoffet.

Nesten all stråling fra utarmet uran er alfastråler. Disse stoppes lett, men kan være helseskadelige hvis man får stoffet inn i kroppen, ifølge Store Norske Leksikon.

Når slik ammunisjon treffer målet, omdannes mye av uranet til støv som tar fyr. Mannskaper om bord i pansrede kjøretøy drepes av splint- og forbrenningsskader.

Tom Røseth, Førsteamanuensis ved Stabsskolen til Forsvaret, sier utarmet uran er svært effektivt for å trenge igjennom stridsvogner.

– Etter at det er anvendt er det hovedsakelig en kjemisk gift, og ikke et radioaktivt stoff. Det kan føre til alvorlige skader på nyrer og andre vitale organer, sier Røseth.

Spesielt de som bruker våpenet må være forsiktige, sier Røseth.

– Det kan gi negative konsekvenser dersom man ikke bruker hansker og tar sine forholdsregler.

Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Han er klar på det kan gi store konsekvenser å bruke utarmet uran. Foto: Trygve Heide

For miljøet ved slagmarken kan det gi miljøskader dersom det ligger konsentrerte mengder i et område, fortsetter Røseth.

– Det kan føre til belastninger for sivilbefolkningen, men studiene på dette er litt sprikende.

Et studie publisert i et Harvard-tidsskrift slo i 2021 fast at utarmet uran er kreftfremkallende.

Røseth påpeker derimot at dette studiet tar en del forbehold grunnet mangelfull data.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om bruken av slik ammunisjon i Kosovo i 2001 sier imidlertid at det ikke er påvist en slik sammenheng, og at det i stor grad er soldater og ikke sivilbefolkningen som eventuelt rammes.

Brukt i krig tidligere

Stormakter som USA, Storbritannia og Russland er blant landene med tilgang til utarmet uran. Dette fordi de bedriver kjernefysisk produksjon.

Utarmet uran er et restprodukt av denne produksjonen.

USA var det første landet som produserte denne typen ammunisjon. Dette var i anledning den kalde krigen med datidens Sovjetunionen.

Prosjektiler av utarmet uran ble brukt i krig for første gang i Golfkrigen og har senere blitt brukt i en rekke andre kriger.

Etter Irakkrigen pågikk ryddejobben i flere år, etter at USAs militærstyrker brukte panserbrytende skyts med utarmet uran i Irak både i 1991 og i 2003.

– Våpenet fungerte veldig godt mot stridsvogner i Irak, og det vil det helt sikkert også gjøre i Ukraina, sier Røseth.

Røseth sier krigen er inne i en fase hvor Ukraina trenger store mengder ammunisjon.

– Det er en form for strategisk kommunikasjon ovenfor Russland ved å utstyre de med en veldig effektiv ammunisjonstype nå, avslutter Røseth.