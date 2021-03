Russland kaller tilbake sin ambassadør til USA

Ambassad Anatoly Antonov kalles tilbake for det som kalles konsultasjoner. I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Russland heter det at de vil forhindre det de kaller en «irreversibel forverring» av forholdet til USA.

Russlands ambassadør til USA Anatoly Antonov kalles tilbake til Moskva. Foto: MARK WILSON / AFP

Det heter videre i uttalelsen at Russland nå skal analysere hva som må gjøres med forholdet til USA.

Reaksjonen fra Moskva kommer etter at USAs president Joe Biden i et intervju med ABC-News sa at Russland må betale en pris for at de blandet seg inn i presidentvalget i USA.

Biden sa også at han er enig med dem som kaller Russlands president, Vladimir Putin, en drapsmann.

Bakgrunnen for Bidens uttalelser om valget er en amerikansk etterretningsrapport som konkluderer med at Putin sannsynligvis godkjente et russisk forsøk på å påvirket presidentvalget i 2020.

Det skal ha skjedd gjennom å spre «misvisende og ubegrunnede påstander» i den hensikt å hjelpe Donald Trump til å bli gjenvalgt, heter det i rapporten.

– Han kommer til å betale en pris for det. Det kommer dere til å se snart, sa Biden om Putin til ABC-News.

Russland har kalt anklagene grunnløse.

Onsdag kom en skarp reaksjon fra Moskva på Bidens uttalelser om Putin. Her er de avbildet under et møte i Moskva for ti år siden, da Biden var USAs visepresident. Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

Selv om Biden i intervjuet også pekte på områder der USA og Russland kan samarbeide, blant annet om nedrustningsavtalen START, kom han også med andre uttalelser som sannsynligvis har provosert Moskva.

Biden sa blant annet at han ikke tror at den russiske presidenten har en sjel. Og i forbindelse med forgiftningen av den russiske opposisjonslederen Alexei Navalnyj, ble Biden spurt om han er enig med dem som mener at Putin er en drapsmann.

– Det er jeg, sa den amerikanske presidenten.