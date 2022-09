Russland innlemmer okkuperte områder i Ukraina

Annekteringen av Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina skal skje under en seremoni i Moskva, fredag klokken 14 norsk tid. Lederne for de prorussiske okkupasjonsmyndighetene skal undertegne avtaler om at de skal innlemmes i Russland. President Vladimir Putin skal være til stede under seremonien, ifølge den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov.

Fordømmer folkeavstemninger

Det er allerede satt opp en scene på den røde plass i Moskva for seremonien fredag. Rundt plassen henger det store plakater som proklamerer de fire regionene som en del av Russland.

Den røde plass klargjøres for seremonien fredag. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

I forrige uke ble det holdt såkalte «folkeavstemninger» om innlemmelse i Russland i Luhansk og Donetsk i øst, og i Zaporizjzja og Kherson i sør. Avstemningene regnes ikke av internasjonale observatører for verken å ha vært frie eller rettferdige. De ansees også som et brudd på folkeretten. Ingen seriøse observatører var til stede. Norge og en lang rekke vestlige land har fordømt folkeavstemningene, og anerkjenner ikke resultatet, som ble et overveldende ja for innlemmelse.

Både EU og USA kommer med flere sanksjoner mot Russland på grunn av valgene.

21. september kunngjorde Putin at 300.000 reservesoldater skulle mobiliseres til krigen mot Ukraina. Når regionene nå annekteres av Russland, vil landet kunne påstå at disse soldatene kjemper på russisk territorium, og ikke i Ukraina. Dermed kan russiske myndigheter påstå at Vesten forsyner Ukraina med våpen som kan bli brukt inne i Russland.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Russland har annektert regioner i Ukraina. I 2014 inntok Russland den ukrainske Krim-halvøya i Svartehavet, etter at den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovskij ble avsatt. Etter dette ble det også organisert en «folkeavstemning», som endte med stort flertall for å innlemme halvøya i Russland. Store deler av verden godkjente ikke dette, og regner fortsatt Krim som en del av Ukraina.