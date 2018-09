I Russland er gjennomsnittlig levelader for menn nå 66 år, likevel skal den nye pensjonsalderen for menn nå bli 65 år.

I Norge er gjennomsnittlig forventet levelader for menn 80,9 år, så hvis den russiske pensjonsreformen skulle overføres til norske forhold, ville pensjonsalderen for menn vært om lag 80 år.

– Dør tidligere

– Folk her i Russland lever ikke til de er 70–80 år, de dør lenge før, sier Elena til NRK.

DØR TIDLIG: En av deltakerne på protestmarkeringen i Moskva sier til NRK at russere flest ikke lever til de er 70–80 år, og at økningen i pensjonsalder derfor er feil. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Hun vil ikke oppgi etternavnet sitt, men hun deltar sammen med i underkant av 10 tusen andre på en demonstrasjon som det russiske kommunistpartiet arrangerer mot pensjonsreformen i sentrum av Moskva.

Elena understreker at mange russere utsettes for store belastninger, de blir syke og får ikke alltid hjelpen de trenger i et helsevesen som ikke er bra nok.

Upopulær økning

Det myndighetene i Russland nå er i gang med, er å øke pensjonsalderen med fem år for både kvinner og menn.

UTFORDRER: På denne plakaten får president Vladimir Putin spørsmål om hvordan folk skal klare å leve til de går av med pensjon. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Heretter kommer den til å være 65 år for menn og 60 år for kvinner.

Demonstrantene viser til at gjennomsnittlig levealder for menn i Russland bare er 66 år, og at mange menn dermed praktisk talt ikke vil få noen glede av pensjonspengene de har betalt inn gjennom et langt yrkesliv.

«Putin, hvordan skal vi klare å leve fram til vi går av med pensjon», står det på en av plakatene som demonstrantene har med seg.

Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 77 år i Russland.

Tre av fire negative

Aleksandr Trubin er en av demonstrantene i Moskva, og han sier til NRK at pensjonsreformen tar en halv million rubler ut av lomma hans. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

En annen av demonstrantene sier dette til NRK:

– Putin og reformen hans tar en halv million rubler ut av lomma mi. Det er problemet, og derfor er jeg her, sier Aleksandr Trubin.

Han mener at dette er penger han har krav på etter å ha betalt inn gjennom et langt arbeidsliv.

Kommunistpartiet i Russland har fått en populær kampsak i pensjonsreformen.

En ny meningsmåling viser at hele tre av fire russere ville stemt nei til reformen hvis de hadde hatt muligheten.

– Vil arbeide så lenge jeg kan

Igor Tselurik bor i Moskva, han er 57 år gammel og skulle egentlig gå av med pensjon om tre år.

OPTIMIST: Igor Tselurik må arbeide tre år ekstra på grunn av pensjonsreformen, men satser på å fortsette å arbeide også etter at han offisielt blir pensjonist. Foto: Jurij Linkevitsj

Men siden han kommer midt i den gradvise gjennomføringen av pensjonsreformen, må han arbeid tre år ekstra.

Av utdannelse er Tselurik journalist, men han arbeider nå i et byggefirma.

Lønna hans er om lag 50000 rubler, eller 7800 kroner i måneden.

– Pensjonsreformen fører til mye usikkerhet, men jeg er frisk og rask, og er optimistisk, jeg satser på å arbeide så lenge jeg kan samtidig som jeg mottar pensjon, sier Tselurik til NRK.

Det russiske pensjonssystemet gir alle nokså lik og temmelig beskjeden pensjon uansett hvor høyt lønnsnivået har vært gjennom yrkeslivet.

1800 kroner i pensjon

I landsbyen Danilkovo et par timers kjøretur utenfor Moskva møter vi den 78 år gamle pensjonisten Zinaida Grinevitsj.

SMALHANS: Den 78 år gamle tidligere læreren Elena Grinevitsj ville hatt store problemer med å klare seg økonomisk hvis hun ikke hadde dyrket grønnsakene hun trenger. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Hun er tidligere lærer med 42 år bak seg i yrkeslivet.

Grinevitsj får 12000 rubler, eller litt over 1800 kroner, i månedlig pensjon.

– Jeg lever fra pensjon til pensjon, noen har litt penger igjen mot slutten av måneden, det har ikke jeg, sier Grinevitsj til NRK.

Hun bor alene i huset som foreldrene hennes bygde i sin tid, og sier at det er svært dyrt å betale for strøm og gass, særlig om vinteren.

ØNSKE: Zinaida Grinevitsj skulle gjerne hatt råd til å kjøpe et par høner til før vinteren. Nå har hun bare en. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Om sommeren får hun hjelp av søsteren sin til å dyrke poteter, kål, squash og andre sorter grønnsaker og frukt som gjør at hun kommer seg gjennom vinterhalvåret.

– Nå har jeg en høne som gir meg ett egg om dagen. Jeg kaller henne gullhøna mi. Men jeg skulle så gjerne hatt et par høner til før vinteren, på en eller annen måte håper jeg at jeg kan skaffe penger til dem, sier Grinevitsj.

– Alt i Russland avhenger av kvinnene

Hun synes ikke det er riktig av myndighetene å øke pensjonsalderen. Hun mener at særlig kvinner bør få gå av tidlig fordi de i Russland har ansvaret for både arbeid og hjem.

Zinaida Grinevitsj mener at russiske kvinner bør få gå av med pensjon tidlig, fordi de har ansvaret for både arbeid og hjem. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Og de som er pensjonister tar seg også som regel av barnebarna mens foreldrene arbeider.

Men 78-åringen vil likevel ikke kritisere myndighetene for å øke pensjonsalderen.

– President Putin har fått sin makt og myndighet fra Gud, da er det ikke opp til meg å kritisere det han og de andre lederne gjør, sier Grinevitsj og viser til den ortodokse kirkens lære.

– Uansvarlig å ikke gjøre noe

President Vladimir Putin kommenterte nylig den omstridte pensjonsreformen for første gang.

INGEN VEI UTENOM: President Vladimir Putin sier at russiske myndigheter er helt nødt til å heve pensjonsalderen i Russland. Foto: SPUTNIK / Reuters

Han understreket at russiske myndigheter i realiteten ikke har noe valg, staten kan ikke betale for så mange pensjonister som går av tidlig, pensjonsalderen må heves.

– Det ville vært uansvarlig å ikke gjøre noe, det kunne få alvorlige økonomiske og sosiale følger, det ville kunne påvirke livet til millioner av mennesker på en negativ måte, sa Putin i en tale til folket.