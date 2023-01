Russland innfører midlertidig våpenhvile i Ukraina

Målet med den 36-timer lange våpenhvilen skal være å la folk delta i gudstjeneste på den ortodokse kirkens julaften og første juledag, altså fredag 6. januar og lørdag 7. januar, melder det russiske nyhetsbyrået IFX.

– Russland må forlate de ukrainske territoriene de okkuperer, kun da vil de få en midlertidig våpenhvile, svarer Mykhailo Podoljak, som er rådgiver til Ukrainas president Zelenskyj.

Rådgiver til Ukrainas president Zelenskyj, Mikhailo Podoljak. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

– Hold hykleri til dere selv, skriver Podoljak på Twitter.

Han avskrev tidligere i dag tanken om våpenhvile som «propaganda» og en «felle».

– Med tanke på ønsket fra hans hellighet patriark Kirill, ber jeg Russlands forsvarsminister om å innføre en våpenhvile fra kl. 12 (kl. 10 norsk tid, red.) 6. januar til kl. 24 (kl. 22 norsk tid, red.) 7. januar, langs hele frontlinjen mellom begge parter i Ukraina, sier president Vladimir Putin i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyråene Tass og Ria.

– Gitt at det er mange innbyggere i kampområdene som tilhører den ortodokse kirken, ber vi Ukraina innføre en våpenhvile og gi dem mulighetene til å delta på gudstjenestene, heter det i uttalelsen.

Følger ønske fra russisk patriark

Den øverste lederen i den russiske ortodokse kirken, patriark Kirill, har også oppfordret til våpenhvile.

Patriark Kirill er den russiske ortodokse kirkens øverste leder. Følere eksperter påpeker at Kirill har svært nære bånd til Russlands president Putin. Foto: YULIA MOROZOVA / Reuters

– Det er en kynisk felle, et propagandaelement. Den russisk-ortodokse kirke oppfører seg som krigspropagandist, sier den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Også Tyrkias president Erdogan ba Putin om å innføre en ensidig våpenhvile tidligere i dag i en telefonsamtale, ifølge AFP.

En ortodoks kirke i Bohorodytsjne i Donetsk i Ukraina er delvis ødelagt etter voldsomme kamphandlinger i flere måneder i området. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Mener utspillet handler om legitimitet

Professor ved Forsvarets stabsskole Tormod Heier sier Putins innføring av våpenhvile kan tolkes på to måter.

Professor ved Forsvarets stabsskole, Tormod Heier. Foto: Håvard Madsbakken

Den første og viktigste tolkningen er at Putin ønsker å øke regimets legitimitet.

– Dels handler Putins utspill om å øke legitimiteten i egen befolkning, og i den delen av Donbas som eventuelt måtte sympatisere med Russland. For ved å respektere den ortodokse kirkens helligdager viser presidenten at landets grunnleggende verdier og idealer holdes ved hevd tross tapene som egne soldater utsettes for i Ukraina-krigen, skriver Heier i en e-post til NRK.

Han utdyper:

– Julehøytiden forbindes ofte med fred og forsoning, i tråd med den kristne kulturarven som både Russland og Ukraina er en del av; dermed er utspillet om en 36-timers våpenhvile tilpasset den kulturelle og religiøse konteksten som de krigførende partene, og befolkningen på begge sider av frontlinjen, befinner seg midt inne i på denne tiden av året.

Den andre tolkningen har med strategiske hensyn å gjøre, men Heier tror ikke dette er den mest tungtveiende årsaken.

– Men våpenhvilen kan også tolkes som et militært forsøk på å utnytte julehøytiden til å forbedre den taktiske sitasjonen i deler av konfliktområdet. Dette er dog lite sannsynlig siden det bare er snakk om 36 timer, skriver Heier.