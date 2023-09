Russland hevder sjefen for Svartehavsflåten lever

Ukraina hevdet mandag at de hadde drept Viktor Sokolov, sjefen for den russiske Svartehavsflåten i et missilangrep mot marinens hovedkvarter på den annekterte Krim-halvøya sist fredag.

Russlands forsvarsdepartement har imidlertid publisert en video som angivelig viser Viktor Sokolov på et møte tirsdag. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Et bilde publisert av departementet viser tilsynelatende at Sokolov deltok på møtet via videolink, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Møtet skal ha funnet sted i Moskva under ledelse av forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Sjefen for den russiske Svartehavsflåten Viktor Sokolov, her fotografert på Krim 27. september 2022. Foto: Reuters

Ønsker ikke å kommentere

Putin sin pressetalsperson Dmitrij Peskov har ikke ønsket å kommentere angrepet mot marinens hovedkvarter, skriver CNN.

– Det har ikke kommet informasjon fra Forsvarsdepartementet. Vi har ikke noe å si nå, skal Peskov ha sagt til journalister.

Ifølge de ukrainske spesialstyrkene skal hele 34 russiske offiserer ha blitt drept i angrepet mot marinehovedkvarteret i Sevastopol fredag. Over hundre mennesker ble angivelig såret.

Angrepet, som førte til brann og store ødeleggelser i hovedkvarteret, hadde som mål å ramme toppledere i Den russiske marinen, ifølge de ukrainske spesialstyrkene.

Russlands forsvarsdepartement har på sin side hevdet at én soldat er savnet etter angrepet, som førte til materielle skader på hovedkvarteret.