Russland hevder de kan ha en korona-vaksine klar i august

Det er Gamaleya-instituttet i Moskva som skal stå bak vaksinen.

– Det er et Sputnik-øyeblikk, sier Kirill Dmitriev, sjef over Russland sitt statlige investeringsfond, til CNN.

Dmitriev refererer til da de i 1957 fikk Sovjetunionen sin første satellitt i verdensrommet. Nå kan de også bli de første med en vaksine mot covid-19.

Offisielle kilder i Russland sier til CNN at de ønsker vaksinen klar før 10. august, og at den først blir gitt til helsearbeidere.

Ingen vitenskapelig data

Det er lite vitenskapelig data ute, og det er derfor ingen som kan verifisere hvor sikker eller effektiv vaksinen vil være.

Men Gamaleya-vaksinen er forventet å få en betinget godkjenning i august, som vil si at det fortsatt gjenstår en del testing før den blir godkjent for allment bruk. Produksjonen av vaksinen vil starte i september, skriver Bloomberg.

For at en vaksine skal bli godkjent, må den gjennom fire faser. Den russiske vaksinen har ennå ikke fullført andre fase.

De fire fasene i vaksineutvikling Ekspandér faktaboks Når man utvikler et legemiddel eller en vaksine, må man gjennom fire forskjellige faser av kliniske studier, det vil si testing på mennesker. Etter gjennomgang av disse fire fasene kan man gå over til produksjon. Fase 1: små grupper tar vaksinen

Fase 2: vaksinen gis til større grupper med karakteristiske trekk (for eksempel eldre og barn).

Fase 3: vaksinen gis til tusenvis av personer og testes for effektivitet og sikkerhet.

Fase 4: Denne fasen kan pågå etter at vaksinen allerede brukes på stor skala, og innebærer mer formelle studier. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention (USA)

Vaksineutviklerne ønsker å fullføre den andre fasen innen 3. august, og så teste vaksinen på helsearbeidere i den tredje fasen.

UTVIKLER VAKSINE: På et laboratorium i st. Petersburg står en forsker og prøver å utvikle en vaksine mot covid-19. Bildet ble tatt tidlig i juni i år. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Vaksineforsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, synes det er bra at de velger å teste vaksinen på helsearbeidere i den tredje fasen.

– Når du beskytter helsearbeidere vil det redusere belastningen på helsevesenet, såfremt vaksinen fungerer. Da får du effekten før den er formelt godkjent.

Kan stå likt med England og USA

På lørdag sa helseminister Mihail Murashko at myndighetene ikke tror vaksinen vil være allment tilgjengelig før sent på året, skriver Bloomberg.

– Amerikanerne ble overrasket da de hørte piping fra Sputnik. Det er det samme med vaksinen. Russland vil være der først, sier Dmitriev til CNN.

Men det kan hende at Russland ikke blir først denne gangen. Både Oxford-vaksinen og forskergruppen til Moderna i USA har utviklet to gode vaksinekandidater.

– Moderna og Oxford-vaksinen er i fase tre og den starter også i august. Hvis de får resultatene sine om et par måneder, står de likt, sier Grødeland.

VAKSINE UTVIKLET I OXFORD: Vaksinen har fått navnet ChAdOx1 nCoV-19 og kan også bli klar i løpet av året. Foto: John Cairns / AP

Hun har troen på at Russland kan ha en vaksine klar mot slutten av året.

– Hvis de starter fase tre nå, har man flere måneder hvor man kan følge immunresponser og eventuelle bivirkninger. Og da sørge for at den er klar for befolkningen mot slutten av året.

Grødeland sier det ikke er viktig at dataene ikke er offentlige enda.

– Men det styrker tilliten til vaksinen hvis man faktisk får tilgang på en del av dataene, sier hun.

HAR TROEN PÅ VAKSINEN: Vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier vaksinen kan bli klar mot slutten av året, selv om det ikke er så mye data ute enda. Foto: Ola Sæther / UiO

Mange smittetilfeller i Russland

Russlands forsvarsdepartement sier at russiske soldater har meldt seg som frivillige til testing. Også direktøren for prosjektet, Alexander Ginsburg, har selv sagt til CNN at han har tatt vaksinen.

Russland har over 800.000 bekreftede tilfeller av koronaviruset. Det er også mye av grunnen til at vaksinen blir så kjapt godkjent.

– Forskerne våre har ikke fokusert på å være først, men for å beskytte folk, sier Dmitriev.

Kritikere hevder likevel at presset på å få en vaksine kommer fra Kreml, som er opptatt av å fremstille Russland som vitenskapelig ledende globalt.