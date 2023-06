Russland hevdar å ha stoppa ukrainsk storoffensiv

I utsegnet, som er omtalt av Reuters, heiter det at Ukraina innleidde offensiven søndag med seks mekaniserte infanteribataljonar og to stridsvognbataljonar.

– Målet til fienden var å bryte gjennom forsvarslinjene våre i det dei meiner er dei mest sårbare sektorane til fronten.

– Fienden oppnådde ikkje måla sine. Dei hadde ingen suksess.

Styresmaktene hevdar vidare at 250 ukrainske soldatar blei drepne, og at 16 stridsvogner, 21 pansra køyretøy og fleire stormpanservogner blei øydelagde.

Departementet har også publisert ein video av det dei hevdar er fleire ukrainske pansra køyretøy på ei slette, som sprengjer under eit angrep.

Ein ukrainsk tenestemann går i ei skyttargrav nær frontlinjebyen Bakhmut, i Donetsk-regionen, Ukraina 30. mai 2023 Foto: Reuters

Det har ikkje kome noko kommentar på påstanden frå Kyiv, og opplysingane har ikkje blitt verifiserte frå uavhengig hald.

Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov skal ha vore til stades på eit kontrollpunkt då Ukraina sitt angrep skjedde søndag, ifølgje russiske statlege medium.

Korleis det gjekk med han under angrepet har dei ikkje informert om.

Motoffensiv i vente

Ukrainske styresmakter har fleire gonger sagt at ein lenge venta motoffensiv er på trappene.

I eit intervju med Wall Street Journal laurdag sa president Volodymyr Zelenskyj at han meiner Ukraina er militært i stand til å bryte Russland si forsvarslinje.

– Etter mitt syn, frå og med i dag av, er vi klare for å gjere det, sa han til avisa.

Tid og stad for ein slik militæroperasjon blir halde, naturleg nok, hemmeleg. Kor lenge den kan vare er ukjent – også for presidenten.

Ei kvinne står i huset sitt i landsbyen Horlivka, som framleis er kontrollert av russarane. Bygget har blitt skada av kampar dei siste dagane. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

– For å vere ærleg kan dette skje på mange måtar, men vi skal gjennomføre ein offensiv, og vi er klare.

Også Ukraina sin viseforsvarsminister viser til ein video som er delt på sosiale medium, der bodskapen er at det ikkje vil komme noka kunngjering om byrjinga.

Denne handlar truleg om offensiven, skriv nettavisa The Kyiv Independent.

Russiske soldatar til fange i Belgorod

Styrkar som er kritiske til styresmaktene i Moskva sa søndag kveld at dei hadde tekne til fange fleire russiske soldatar i regionen Belgorod.

Denne ligg inne i Russland, men grensar til Ukraina, og har blitt utsett for angrep fleire gongar dei siste vekene.

Påstanden om russiske fangar kom frå dei som kallar seg for Den russiske fridomslegionen (FRL), som hevdar erklæringa var i samråd med Det russiske frivilligheitskorpset (RDK).

Russiske rakettar blir skotne opp mot Ukraina frå Russlands Belgorod-region, sett frå Kharkiv, Ukraina, seint søndag 4. juni 2023 Foto: AP

Begge dei paramilitære gruppene vil ha slutt på veldet til president Vladimir Putin, og stiller seg imot Russland sin invasjonskrig i Ukraina.

Den øvste leiaren i Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, hevdar han har sagt ja til å møte dei som har teke soldatane til fange, så lenge dei framleis er i live.

Men dei to gruppene seier at eit slikt møte ikkje enno har funne stad, ifølge BBC.

Ukrainske styresmakter har avvist at dei er direkte involverte i kampane inne i Russland.

Framleis seier dei at dei to paramilitære gruppene består av russiske borgarar som vil skape ei «trygg sone» for ukrainarar inne i Russland.

Fleire innbyggarar som bur nærast den ukrainske grensa i Belgorod har blitt evakuerte frå heimane sine. Her hentar nokre humanitære donasjonar i landsbyen Sjebekino. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Melder om nye dronestyrtar i Russland

Eit kraftverk i den russiske regionen Belgorod skal også ha blitt angripe av ein drone tidleg måndag, ifølgje guvernøren til regionen.

To ytterlegare dronar skal ha styrta over ein motorveg i den russiske Kaluga-regionen, seier den lokale guvernøren Vladislav Sjapsa på meldingsappen Telegram.

– Det skjedde ingen detonasjon. Området har blitt sperra av, skreiv han vidare.

Heller ikkje desse opplysingane er stadfesta av uavhengige kjelder.