Rundt klokken 08 i dag tidlig var det flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Ifølge ordfører Vitali Klitschko ble flere energianlegg truffet, noe som førte til at strøm og vann ble borte i flere deler av byen. Elektrisitetsforsyningen til 350 000 boliger skal ha blitt rammet. 80 Prosent av innbyggerne skal nå være uten vann.

Dette bildet skal vise eksplosjoner i byen Kharkiv i dag. Foto: Baza/Telegram

Fra den ukrainske presidentens kontor kommer denne uttalelsen:

– Russiske terrorister har igjen gått til massivt angrep mot elektrisitetsinstallasjoner i en rekke ukrainske regioner, sier Kyrylo Tymosjenko, nestsjef for president Volodymyr Zelenskyjs kontor ifølge AFP.

Nest største angrep

Eksplosjoner har også blitt hørt i byen Kharkiv i nordøst. Der sier også myndighetene ifølge Kyiv Independent at kritisk infrastruktur har blitt truffet, og at rakettene kom fra den andre siden av den russiske grensa.

Dette kartet viser de siste stedene som er bombet med russiske raketter.

Også byen Zaporizjzja i den sørøstlige delen av Ukraina har blitt bombet, og byen skal være uten strøm.

Byen Dnipro og flere andre regioner skal også ha blitt angrepet.

Det ukrainske luftforsvaret hevder at det har skutt ned 44 av totalt 55 raketter i dag.

Russiske myndigheter skriver mandag at Russland har gått til angrep på ukrainsk infrastruktur knyttet til både militære mål og energianlegg.

– Russiske styrker fortsatte angrepene med langtrekkende våpen med høy presisjon avfyrt fra land og til havs mot militær og energirelatert infrastruktur i Ukraina, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Målene ble nådd. Alle målene ble truffet, heter det videre.

Det mest omfattende russiske rakettangrepet mot Ukraina fant sted den 10. oktober, da det ble skutt hele 83 raketter fra russisk side. Angrepet i dag er det nest største.

Vil ødelegge før vinteren

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer på Stabsskolen, og han sier til NRK at hensikten med den russiske bombingen den siste tiden er å ødelegge mest mulig av strøm- og vannforsyningen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen mener at Russland bomber sivile mål for å gjøre vinteren ulevelig for befolkningen i ukrainske byer. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– De vil gjøre det ulevelig for befolkningen i de ukrainske byene til vinteren. Russiske myndigheter regner med at det vil legge et press på de ukrainske lederne, og at antallet flyktninger som vil reise til vestlige kommer til å øke, sier Karlsen.

Men han tror ikke at russerne vil lykkes med sin strategi, sannsynligvis vil ukrainerne bli enda mer innbitte og stå gjennom vanskelighetene.

Offiseren mener også at russernes hensikt med bombingen er å legge press på vestlige land, i håp om at støtten til Ukraina etter hvert vil bli mindre etter hvert som energiprisene øker.

Folk i Kyiv er vant til å bruke metroen som bomberom. Dette er fra tidligere i Oktober. Foto: STRINGER / Reuters

– De russiske lederne håper nok at vestlige land etter hver vil inngå et kompromiss når det gjelder krigen i Ukraina, påpeker Karlsen. Videre sier han at han er overbevist om at vestlige ledere vil gjøre det som er nødvendig for å motstå den russiske strategien.

Men han påpeker at det russiske forsvaret nå sannsynligvis må spare på de mest avanserte rakettene, fordi de bruker stadig mer eldre missiler.