Russland har onsdag morgen satt i gang en rekke rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, melder Ukrainas luftforsvar.

Det meldes også om at flere raketter skal være på vei mot hovedstaden.

Byens luftvernsystemer er nå satt i drift for å forsvare angrep fra luften.

Bilder fra hovedstaden viser at flere bygninger står i brann.

Ordføreren i hovedstaden, Vitali Klitschko, bekrefter dette, og sier ifølge Reuters, at det har vært en rekke eksplosjoner i byen i morges.

Han melder også på Telegram om at flere i hovedstaden skal nå være uten strøm etter at angrep ødela to høyspentkabler.

2.JANUAR: Ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko, ser på skadene i nærheten av en blokk som ble skadet av et russisk rakettangrep i hovedstaden. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

NRK-korrespondent Kari Skeie måtte tilbringe morgenen i et bomberom i Kyiv.

– Flyalarmen gikk kl 6 i dag tidlig, etter at det kom dramatiske meldinger om at flere raketter var på vei mot hovedstaden, sier hun.

Katja og datter Sasha (9) tilbrakte morgenen i bomberom Foto: Kari Skeie / NRK

I bomberommet med Skeie satt Katja og hennes ni år gamle datter Sasha.

Sasha forteller NRK at hun er redd for lydene fra eksplosjonene som har herjet byen.

Skeie forteller at flyalarmen ble avblåst rundt klokken 8 norsk tid og at folk har forlatt bomberommene.

– Det er det som er veldig bra og veldig rart med å bo i Kyiv er at like etter at flyalarmen ble avblåst så går folk ut av bomberommene til en ny hverdag som de prøver å gjøre så normal som mulig.

Kritisk situasjon for byen Avdijivka

Situasjonen i deler av Øst-Ukraina har tilspisset seg den siste tiden.

Det gjelder blant annet i den østukrainske byen Avdijivka, der situasjonen er kritisk på grunn av konstant russisk beskytning og offensiver, sier en lokal tjenestemann.

– I flere uker har vi sagt at situasjonen var svært vanskelig, men under kontroll. Nå er situasjonen svært vanskelig, og noen steder kritisk, sier Vitalij Barabasj, som er leder for byens militærkommisjon.

Et bilde viser boligbygninger som er skadet av russiske militærangrep i frontlinjebyen Avdiivka, Ukraina 8. november 2023. Foto: Reuters

Han sier videre:

– Det betyr ikke at alt er tapt, men alt er svært dårlig, sier han og viser til at russerne har satt inn store styrker og har brutt gjennom de ukrainske stillingene enkelte steder.

Barabasj sier det ikke er gatekamper i byen, men at russiske sabotasjegrupper og rekognoseringsenheter kommer inn i byen for å forsøke å vise seg i gatene.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep, og tjenestemenn sier ikke en eneste bygning i byen er intakt.

Russiske styrker har nesten omringet byen og har kontroll både i nord, øst og sør. Å erobre byen ville være en sjelden seier for Russland, snart to år etter at invasjonen ble innledet.

Frontlinjebyen Avdijivka ligger 5 kilometer fra Donetsk by, og har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep. Foto: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Biden: – Klokka tikker for Ukraina

USAs president Joe Biden konstaterer at pakken med hjelp til Ukraina og økt grensesikkerhet har kjørt seg fast i Kongressen.

Usas president Joe Biden og demokratene har den siste tiden prøvd å få gjennom en hjelpepakke på 118 milliarder dollar med militær støtte til Ukraina, sikkerhet på grensa til Mexico, og støtte til Israel.

BIDEN: – Klokka tikker for Ukraina. Foto: Stephanie Scarbrough / AP

Mandag denne uken ba Donald Trump republikanere si nei til pakken.

– Klokka tikker for Ukraina, sa Biden tirsdag og slo også fast at det er å gå Russlands ærend å motsette seg støtte til Ukraina.

– Vi kan ikke snu ryggen til nå. Det er det Putin satser på. Å støtte denne avtalen er å stå opp mot Putin. Å forkaste den er å spille inn i hans hender, sa han.

Biden legger skylden på tidligere president Donald Trump som motsatte seg et tverrpolitisk forslag til avtale om Ukraina og grensesikkerhet i Senatet, og ber Kongressen vise at de har ryggrad.