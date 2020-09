Russland har begynt å sende ut vaksinedoser til landets regioner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nyheten kommer få dager etter at legemiddelselskapet AstraZeneca midlertidig stanset testingen av Oxford-vaksinen. Mistanke om alvorlige bivirkninger hos testpersoner er grunnen.

Oxford-vaksinen har blitt trukket frem som den mest lovende vaksinekandidaten.

Samtidig har Russland startet arbeidet med å sende ut de første dosene av vaksinen «Sputnik-V» til landets regioner.

En dose av den russiskutviklede koronavaksinen «Sputnik-V». Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

Storstilt vaksinering i november

Russlands helsedepartementet opplyser at det er personer i risikogruppene som vil få vaksinen først. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Planen er å starte vaksineringen allerede denne måneden. Den russiske regjeringen har varslet at en mer storstilt vaksinering vil komme i gang i november.

I august ble Russland det første land i verden som meldte at det hadde en vaksine mot koronaviruset.

Navnet «Sputnik-V» sier sitt om hvor stor prestisje russiske myndigheter legger i vaksinekappløpet. Russlands vaksine er oppkalt etter verdens første satellitt.

HARDT RAMMET: Russland har så langt registrert over 1.051.000 koronatilfeller og over 18.300 dødsfall. Dette bildet er fra hovedstaden Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Flere forskere kritiske

To tester av den russiske vaksinen har vist at alle deltakere utviklet antistoffer. Ingen skal ha utviklet alvorlige bivirkninger. Det kommer fram i resultater som ble publiserte i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal, ifølge BBC.

Flere forskere er imidlertid kritiske til det russiske vaksinearbeidet. Russland har blitt beskyldt for å ta snarveier i arbeidet med å utvikle vaksinen.

En gruppe forskere er kritiske til resultatene publisert i studien. De peker på at dataene fremstår som manipulerte. De kritiserer også The Lancet for å publisere studien uten å inkludere rådataene. Disse ville gjort det mulig å ettergå resultatene, skriver Aftenposten.