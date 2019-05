Russland feiret frigjøringen: Derfor kom det en ny Stalin-statue

– Russland vil fortsette å styrke militæret.

Det var hovedbudskapet fra president Vladimir Putin da han holdt en kort tale i forbindelse med den tradisjonelle paradaen på Den røde plass i Moskva, i anledning frigjøringsdagen 9. mai.

Igjen var det lagt opp til en gigantisk militærparade i den russiske hovedstaden. Men det hele ble noe amputert fordi overflyingen av militære fly og helikoptre måtte avlyses, på grunn av dårlig vær.

Som vanlig var det mange stridsvogner som rullet over den Røde plass i Moskva da Russland markerte seiersdagen 9. mai Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Putin sa etter paraden at han beklaget at flyvåpenet ikke kunne være med, men at «det ikke var grunn til å risikere sikkerheten til piloten og folk på bakken», noe som kan tolkes som et hint til det sjokket mange russere fikk etter at et passsjerfly kom i brann under landing på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva 5.mai og 41 mennesker mistet livet.

En halv million markerte

Seinere på dagen deltok rundt en halv millioner mennesker i en demonstrasjon i Moskva for å minnes sine slekninger som var med under 2. verdenskrig.

Det er beregnet at rundt åtte millioner soldater i Sovjetunionen ble drept fra 1939 til 1945. I tillegg mistet minst 17 milioner sivile livet.

Russiske myndigheter, ikke minst det russiske utenriksdepartementet, har bombardert Facebook de siste dagene med meldinger om ulike arrangement rundt seiersdagen.

Hundretusener var ute i gatene i Moskva i dag for å markere seieren under 2. verdenskrig Foto: Denis Tyrin / AP

Stalin gjorde mye for landet

I millionbyen Novosibirsk ble frigjøringsdagen brukt til å avduke en ny statue av Stalin. Statuen står foran den lokale avdelingen til det russiske kommunistpartiet, der rundt 200 mennesker var møtt fram for å hedre Sovjetunionens dikator fra slutten av 20-tallet fram til sin død i 1953.

En byste av Josef Stalin er nå på plass utenfor det lokale kommunistpartihovedkvarteret i Novosibirsk Foto: Anton Barsykov / RFE/RL

En av initiativtakerne Vitalij Sukhorukov sier til nyhetskanalen Nastojasjtsje Vremja at «Stalin gjorde mye for landet, og at de som døde under hans regimet fortjente å dø».

Det er beregnet at mer enn 700.000 mennekser ble henrettet under Stalins regime, mens minst 1,5 millioner mistet livet i de beryktede fangeleirene Gulag.

En fornærmelse

Også ordføreren i Novosibirsk, Anatolij Lokot, deltok under avdukningen av Stalin-statuen i byen. Han sa at Stalin må hedres for seieren under 2. verdenskrig og for at han bygde opp igjen landet etterpå.

Men det var også mange i Novosibirsk som reagert på at Stalin nå igjen er plassert på en byste i Russlands tredje største by.

– Dette er en fornærmelse og statuen burde aldri vært reist sier Konstantin Golodajev til Nastojasjtsje Vremja.

Ukrainsk-russisk strid om 9. mai

Men seiersdagen ble også brukt i konflikten mellom de to slaviske nabolandet Russland og Ukraina, som begge var en del av det Sovjetunionen som besieret nazismen.

– I fem år har de heltemodige seierherrene over nazismen med våpen i hånd forsvart frihet til det ukrainske folk og deres sivilisasjon mot den russiske aggresjonen sa avtroppende president Petro Porosjenko i en tale.

Titusener var også ute i gatene i Ukrainas hovedstad Kyiv i forbindelse med 9. mai-markeringen Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Den påtroppende ukrainske presidenten Volodimir Zelenskij la ut et bilde av seg selv foran graven til sin bestefar Semjon Zelenskij i industribyen Krivij Rih.

Volodymyr Zelenskij la ut dette bilde fra graven til sin bestefar Semjon Zelenskij, i forbindelse med markeringen av 9. mai Foto: Fra Volodymyr Zelenskyjs Facebookside

– Han var med under hele krigen og var en av dem som forsvarte Ukraina mot fasismen skrev han på sin Facebook-side.

Med et klart hint til den voldsomme statlige russiske propagandaen rundt seieren i 2. verdenskriv, skriver han at «ingen har rett til å privatisere seieren ellers si at dette kunne skje uten den innsats som ukrainerne gjorde».

Jødene skal befolke øst-Ukraina

Russiske myndigheter har ofte beskyldt Ukraina for å lefle med nazismen og anti-semittisme, dette til tross for at nyvalgt president Zelenskij og statsminister Grojsman begge har jødisk bakgrunn.

Det har derfor vakt stor oppsikt at en av president Vladimir Putins rådgivere Sergej Glazjev i en blogg antyder at Ukraina under sin nye president Volodymyr Zelenskij kan komme til å befolke de tradisjonelt russisk-språklige områdene øst i Ukraina med folk fra «Det lovede land» som er lei av krig i Midt-Østen.

Dette er en klar hentydning til at jøder skal jage bort russere.

Den russiske presidenten Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov var raskt ute med å si at Glazjev på ingen måte representer russiske myndigheters syn, men det har likevel vakt oppsikt at en mann som knyttes til Putin på denne måte bruke klar anti-semitisk retorikk mot Ukraina.