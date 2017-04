Russland-ekspert etter bomben: – Vanskelig å håndtere for Putin

Russiske myndigheter er i full gang med etterforskningen av bombeeksplosjonen på T-banen i St. Petersburg. Dødstallene har steget til 14, og målet nå er å finne ut hvem som tok med seg en bombe inn i metrovognen, og hvorfor.

Hevder kirgisiskfødt mann sto bak

Sikkerhetstjenesten i Kirgisistan sier tirsdag at det var en russisk ung mann, født i Kirgisistan, som sto bak eksplosjonen.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold i Russland.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov oppfordret tirsdag til å «stå sammen i kampen mot global terrorisme», men verken han eller president Putin har kommentert opplysningene fra Kirgisistan.

EKSPLOSJON: Sikkerhetstjenesten i Kirgisistan sier det var en kirgisisk-født 23-åring som sto bak bombeeksplosjonen på T-banen. Dette er ikke bekreftet av russiske myndigheter. Foto: AP

Radikale bevegelser

Dersom det stemmer at gjerningsmannen kommer fra den tidligere sovjetrepublikken, kan han ha ulike motiver, sier direktør ved fredsforskningsinstituttet PRIO Kristian Berg Harpviken.

DIREKTØR: Kristian Berg Harpviken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er en del radikale bevegelser i Kirgisistan. Dersom gjerningsmannen kommer derfra, kan angrepet være motivert av lokal misnøye innad i landet. Det kan også være motivert av transnasjonale bevegelser av typen IS, og en gjerningsmann kan ha hatt kontakt med dem. Eller til og med vært i Syria, sier Harpviken til NRK.

Russland gikk høsten 2015 inn i borgerkrigen i Syria på president Bashar al-Assads side. Ekstreme grupper som sloss inne i Syria mot regimet til Assad og de russiske styrkene, har rekruttert mange krigere fra Sentral-Asia – også fra Kirgisistan.

Dersom det viser seg at metroeksplosjonen i St. Petersburg har en link til Syria, er det langt mer utfordrende å håndtere for president Putin, enn dersom angrepet er motivert av politiske konflikter innad i Sentral-Asia, mener Harpviken.

– Dette er et veldig sensitivt tema i Russland. Putin har vært veldig barsk på hva han har fått til i Syria. Ifølge Putin har det «militære eventyret» i Syria sikret at det ikke kommer til å skje voldshandlinger på russisk jord. Og hvis det nå har gjort det, kan det føre til en nokså delikat debatt.

Les mer bakgrunn: Islamismens framvekst og terrorarven fra Tsjetsjenia

PRESIDENT: Vladimir Putin la ned blomster ved metrostasjonen der 11 mennesker ble drept mandag 3. april 2017. Foto: Anton Vaganov / Reuters

– For tidlig å spekulere

RUSSLAND-KJENNER: Førsteamanuensis Geir Flikke ved Universitetet i Oslo. Foto: Irina Tjelle / NRK

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Geir Flikke sier det er for tidlig å si om det finnes noen forbindelse mellom Russlands militære aktivitet i Syria og eksplosjonen i St. Petersburg.

– Men da Putin gikk inn i Syria og initierte den største militæraksjonen i utlandet siden Afghanistan-krigen 1979, så vet han at han løper en betydelig risiko, sier Flikke til NRK.

Imens fortsetter spekulasjonene.

Den liberale, russiske avisa Kommersant siterer en ikke navngitt kilde som sier at russisk etterretningstjeneste hadde opplysninger om at et terrorangrep var under planlegging i St. Petersburg, skriver NTB. Opplysningene skal ha kommet fra en russisk person som hadde kontakt med IS-krigere.

Russiske myndigheter har heller ikke kommentert denne påstanden.