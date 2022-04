Russland doblet fossilinntektene

Russlands inntekter fra fossil eksport har økt etter invasjonen av Ukraina, viser en ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air. Det skriver The Guardian.

Russland har tjent 63 milliarder euro på fossileksport siden krigen brøt ut 24. februar, ifølge rapporten.

I fjor fikk Russland i snitt 12 milliarder euro i fossilinntekter i måneden.

Den største importøren er Tyskland. Andre viktige kunder for Russland er Italia, Kina, Nederland, Tyrkia og Frankrike. Gass utgjør den største andelen russisk fossileksport.

Etter Russlands invasjon av Ukraina innførte en rekke land tiltak for å redusere energiimport fra Russland. En effekt av tiltakene er høyere energipriser. Derfor har Russland hentet inn mer inntekter.

– Eksporten og volumet har falt med 10 prosent, mens prisen har gått opp med 15 prosent. Sånn sett har Russland kommet bedre ut av det, sier Sindre Knutsson, gassanalytiker i Rystad Energy til NRK.

Stanset forsyning til Polen og Bulgaria

I går stanset Russland eksport av gass til Bulgaria og Polen.

Flere europeiske stater og har beskyldt Russland for å bruke gass som utpressingsmiddel.

Polen har i flere år jobbet med å finne andre energikilder. Men det er grunn til bekymring i andre europeiske land.

Etter krigen har den russiske valutaen, rubelen, sunket i verdi. Russland har derfor krevd utbetaling i rubler i stedet for dollar.

Det kravet har ikke europeiske land gått med på. Nå har Kreml truet med å stanse gassforsyningen til flere land.

President i EU-kommisjonen, Ursula Von der Leyen, har advart europeiske selskaper mot å betale for gass i rubler.

– Det vil være et brudd på sanksjonene og dermed en høy risiko å ta for selskaper, sa hun i en pressekonferanse i går.

En gassrørledning i Rembelszczyzna i Polen som fraktet russisk gass. I går stanset Russland eksport av gass til Bulgaria og Polen. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Europa ser etter alternativer

– Vi har gjort oss veldig avhengige av russisk gass og gass generelt i Europa ettersom vi har stengt ned kullkraftverk og atomkraftverk, sier Sindre Knutsson.

USA innførte i mars en blokade mot import av russisk olje.

Europa er derimot mye mer avhengig av russisk energi, og det er vanskeligere å finne alternativer.

– Det finnes ikke tilstrekkelige alternativer på kort sikt. Men på lengre sikt er det mulig, sier Knutsson.

Storbritannia skal etter planen fase ut russisk gass innen året er omme.

Tyskland har tidligere avvist en umiddelbar stans i gassimport fra Russland. 13 prosent av energien i Tyskland kommer fra russisk gass, forteller Knutsson.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere kritisert Tyskland for å fortsette importen av russisk gass.

Forrige uke fortalte finansministeren i Tyskland, Christian Lindner, til BBC at det jobbes med å iverksette en blokade mot russisk energi.

– Vi må være tålmodige, sa Lindner til BBC.