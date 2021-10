Russland bryter samarbeidet med Nato

Tidligere denne måneden utviste Nato åtte medlemmer av den russiske delegasjonen ved hovedkvarteret i Brussel.

Ifølge forsvarsalliansen var de åtte etterretningsoffiserer, uten at dette var offentliggjort.

Nato har også redusert antallet russere som kan få akkreditering ved Nato til 10. Tidligere var antallet 20.

Russland reagerer

Nå kommer Russlands svar på disse utvisningene, og reaksjonen er kraftig.

– Vi stanser virksomheten til den militære representasjonen til Nato i Moskva. Akkrediteringene tilbakekalles fra 1. november, sier den russiske forsvarsministeren.

HARD REAKSJON: Ifølge forsvarsminister Sergej Lavrov reagerer russiske myndigheter nå på at åtte russiske representanter ble utvist fra Nato-hovedkvarteret i Brussel. Foto: AP

Informasjonsbyrået til Nato ved den belgiske ambassaden får heller ikke fortsette sin virksomhet, melder russiske medier.

Russiske myndigheter innstiller også arbeidet til sin delegasjon ved Nato-hovedkvarteret i den belgiske hovedstaden.

– Hvis Nato ønsker å formidle noe til russiske myndigheter, kan de henvende seg til den russiske ambassaden i Brussel, sier utenriksminister Lavrov ifølge det statlige nyhetsbyrået RT.

BEDRE TIDER: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i et møte med utenriksminister Lavrov i 2018. Foto: Johan Falnes / NTB

Ifølge den russiske toppdiplomaten er det ikke lenger grunnlag for vanlig diplomatisk aktivitet etter det Nato har gjort.

Kjøligere klima

Nato-Russland-rådet ble opprettet for et par tiår siden for å bedre dialogen og samarbeidet mellom øst og vest.

Men nå ser det i hvert fall midlertidig ut til at det er slutt på dialogen.

RUSSLAND PROVOSERT: Nato-styrker øver i Latvia, ikke langt fra Russlands grenser. Foto: Roman Koksarov / AP

Utenriksminister Lavrov sa ikke noe i dag om stansen i samarbeidet er midlertidig eller permanent.

Nato har utvist russiske diplomater tidligere. Sju ble erklært uønsket i 2018 etter at den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegiften Novitsjok.

I helgen sa Russlands president Vladimir Putin at den vestlige forsvarsalliansen provoserer russerne når det holdes store militærøvelser nær Russlands grenser.

– Blir vanskeligere

En talsperson for Nato sier at alliansen har registrert uttalelsene fra den russiske utenriksministeren, men at det ennå ikke foreligger noen offisiell kommentar. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas sier at det siste utspillet fra russiske myndigheter vil føre til alvorlig skade på forholdet mellom Russland og Nato.

Han påpeker at russerne tidligere har vist vilje til å holde dialogen i gang, men at denne viljen nå ser ut til å være borte.

– Dette gjør ting vanskeligere, og de var allerede vanskelige, understreker utenriksminister Maas.