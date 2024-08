De russiske styrkene bruker både artilleri og fly for å slå tilbake de ukrainske styrkene, ifølge en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet lørdag formiddag som de internasjonale nyhetsbyråene AFP og Reuters gjengav.

Den overraskende ukrainske bakkeinvasjonen startet på tirsdag, da ukrainske styrker tok seg over grensen og gikk inn i Kursk-regionen.

I går ble det rapportert om pågående kamper cirka 10 kilometer inne på russisk territorium.

Taust fra Ukraina

Ukrainske myndigheter er fremdeles tause om det som pågår. Ingen kommentarer fra offisielt hold er kommet.

Men fredag kveld sa president Volodymyr Zelenskyj at han var blitt informert av forsvarsledelsen om operasjoner som foregår i områder som Russland bruker til å angripe Ukraina.

Anti-terrortiltak langs grensen

Russland innførte fra midnatt det de betegner som antiterrortiltak i Kursk og to andre grensefylker, Brjansk og Belgorod.

Dette innebærer blant annet forflytning av innbyggere, kontroll med trafikk, økt sikkerheter rundt viktige steder, avlytting av telefoner og kontroll av sosiale medier. Personer med over 10.000 følgere registrere seg hos myndighetene.

Dette bildet skal vise transport av russisk militær-materiell til Kursk, ifølge det russiske forsvarsdepartementet som sendte ut video av transporten fredag 9. august. Foto: AP

Bekymring for atomkraftverk

Kampene i Kursk-regionen har ført til bekymring hos Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

For mindre en 50 kilometer fra grensen ligger Kursk atomkraftverk.

IAEA-sjef Rafael Grossi ba fredag både Ukraina og Russland om å utvise forsiktighet for å hindre en ulykke ved anlegget.

Les også Les uttalelsen fra IAEA

Russiske atommyndigheter hevder lørdag at den ukrainske bakkeoffensiven utgjør en direkte trussel mot Kursk atomkraftverk.

I uttalelsen fra Rosatom, som driver Russlands atomkraftverk heter det at det for øyeblikket er reell fare for angrep og provokasjoner fra den ukrainske hæren.

Atomkraftanlegget ligger i byen Kurchatov.

Fredag ba ordfører Igor Korpunkov innbyggerne sine om å ikke få panikk, ifølge den ukrainske nettavisen Ukrainskaja Pravda.

På Telegram skrev han at kampene foregår noen titalls kilometer unna byen.

Han understreket at han er i byen og at situasjonen er under kontroll.

Kontroll over gassanlegg?

En video som ble lagt ut i ukrainske medier fredag skal vise ukrainske soldater som har tatt kontroll over et gassanlegg utenfor byen Sudzha, som ligger en drøy mil fra den russisk-ukrainske grensen.

Videoen, som først ble lagt ut på meldingstjenesten Telegram, er ikke verifisert av uavhengige kilder.

I dag er gassanlegget i Sudzha det eneste stedet der russisk gass fortsatt blir eksportert gjennom Ukraina og til europeiske land.

Avtalen utløper i 2024 og ukrainerne har sagt at den ikke blir forlenget.

Les også Ukraina bekrefter angrep på militær flyplass i Russland

Hør podkasten fra utenriksredaksjonen: