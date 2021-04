Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu fulgte i går på nært hold en stor militærøvelse på Krim-halvøya. Ifølge russiske medier deltok 40 krigsskip og 10 000 soldater i øvelsen.

NEDKJEMPET EN FIENDE: De russiske styrkene øvde på å forsvare Krim-halvøya mot et fiendtlig angrep. Foto: VADIM SAVITSKY / AFP

Vestlige land har uttrykt stor bekymring for at Russland har samlet store militære styrker på Krim og ellers langs grensa mot Ukraina. Ukrainske myndigheter har fryktet at russerne ville gripe inn militært i områdene som russiskstøttede opprørere kontroller i Øst-Ukraina.

Ga ordre om tilbaketrekking

– Styrkene har vist at de er i stand til å forsvare vårt land på en overbevisende måte. Derfor har jeg bestemt at øvelsene skal avsluttes i de sørlige og vestlige militærdistriktene, sa forsvarsminister Sjoigu ifølge nyhetsbyrået TASS.

KONTROLLERER: Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu fulgte øvelsen tett fra et helikopter. Foto: VADIM SAVITSKY / AFP

Han ga også ordre om at noen av styrkene skal trekkes tilbake fra og med i dag. Alle militæravdelingene som har vært med på øvelsene skal være tilbake på sine vanlige baser innen 1. mai.

EU sa for noen dager siden at 100 000 russiske soldater deltok i øvelsene på Krim og langs grensa mot Ukraina. Det ble ikke sagt noe om kilden til opplysningen.

Ukrainske myndigheter har ment at antallet russiske soldater var rundt 80 000. Et amerikansk overslag for vel en uke siden lød på mellom 15 000 og 25 000.

Nato følger med

– Enhver nedtrapping av spenningen fra russisk side er velkommen og på høy tid, sier en talsperson for Nato til nyhetsbyrået Reuters.

Det understrekes også at alliansen følger årvåkent med på det som skjer videre på russisk side.

STORE ØVELSER: Det russiske forsvaret har de siste dagene øvd på å sette i land militære styrker på Krim. Foto: VADIM SAVITSKY / AFP

Russisk statlig TV viste i går militære overvåkingsfly fra flere vestlige land som fulgte de russiske øvelsene på forholdsvis nært hold.

Russiske myndigheter sier at øvelsene er et svar på Natos militære aktivitet i nærheten av Russlands grenser.

Også Ukraina er glad for at russerne trekker sine store styrker tilbake fra grenseområdet.

– Mindre militære styrker langs våre grenser reduserer spenningen tilsvarende, sa president Volodymyr Zelenskyj ifølge nyhetsbyrået AP.

Russland viste styrke

De russiske lederne har de siste ukene truet med å gripe inn militært i konflikten i Øst-Ukraina. De ville gjøre det hvis den ukrainske regjeringshæren satte i gang et angrep mot de to områdene som opprørerne kontrollerer.

KRAFTIG: Store militære styrker deltok i øvelsen på Krim-halvøya i går. Men fra og med i dag skal de begynne å trekke seg tilbake til sine baser. Foto: VADIM SAVITSKY / AFP

Russiske myndigheter har sagt at de er klare til å forsvare rettighetene til den hovedsakelig russisktalende befolkningen øst i Ukraina.

Russland har de siste årene utstedt hundretusenvis av pass til innbyggerne i øst.

Ukrainas ønske om å bli med i Nato så raskt som mulig, har provosert russiske myndigheter kraftig.

Det samme har vært tilfelle med støtten fra vestlige land til Ukraina.

De russiske lederne ser det som en stor trussel mot sin egen sikkerhet at Nato kommer stadig nærmere landets grenser i vest.

