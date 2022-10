Lørdag morgen kom nyheten om at ukrainske styrker hadde omringet de russiske styrkene, som består av mellom 5000 og 5500 soldater.

Noen timer senere kom meldingen om at ukrainske soldater var i ferd med å ta seg inn i selve byen.

Deretter opplyste russiske forsvarsmyndigheter at de russiske soldatene hadde trukket seg tilbake fra byen.

Opplysningene er ikke bekreftet på uavhengig hold.

En video publisert av president Zelenskyjs stabssjef lørdag formiddag viser ukrainske soldater som klatrer opp på et militært kjøretøy med et ukrainsk flagg.

– Det er 1. oktober. Vi folder ut vårt flagg og planter det på vår jord. Lyman vil være ukrainsk, hører man en av soldatene si.

Ved siden av soldatene er et byskilt. Videoen skal være tatt opp ved en av de nordlige innfartsveiene til byen.

– Ukrainske styrker inntar Lyman, Donetsk fylke, erklærte det ukrainske forsvarsdepartementet på Twitter.

Lyman ligger nord i fylket Donetsk, som er ett av fire områder som Russland i går tvangsinnlemmet i den russiske føderasjonen.

Byen er et viktig knutepunkt som jernbaneby.

Rundt 5500 russiske soldater skal nå være omringet i byen. Du trenger javascript for å se video. Rundt 5500 russiske soldater skal nå være omringet i byen.

Skal ha tatt flere landsbyer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale fredag kveld at det er oppnådd viktige seiere i kamper mot russiske styrker i og rundt byen, uten å gi ytterligere detaljer.

Sergej Tsjerevatyj, talsmann for de østlige styrkene, opplyste til den ukrainske avisen Ukens speil at ukrainske styrker hadde frigjort fem landsbyer i området: Jampil, Novoselivka, Shandrigolovo, Drobysheve, Stavky, som har vært okkupert siden i vår.

Tsjerevatyj sa også at antallet stridsdyktige russiske soldater kan være redusert.

– Noen har forsøkt å bryte gjennom sperringene våre. Enkelte overgir seg. De har mange døde og skadede, sa talsmannen.

Det var harde kamper rundt jernbaneknutepunktet Lyman i våres. Nå er ukrainske styrker i ferd med å gjenerobre byen som russerne tok kontroll over i juni. Foto: JORGE SILVA / Reuters

Blokkerer forsyningsruter

Det var tidlig fredag at den første meldingen kom om at en stor russisk styrke var omringet utenfor byen.

– Situasjonen er fortsatt vanskelig, våre folk holder stand med sine siste krefter, sa Denis Pusjilin til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Pusjilin er leder for den russiskstøttede utbryterregionen i Donetsk.

Han bekreftet at ukrainske regjeringsstyrker var i ferd med å gjenerobre kontrollen over landsbyer i området. Flere russiskvennlige militærbloggere har også omtalt de harde kampene som har pågått.

Alle forsyningsruter som russerne bruker til ammunisjonstilførsel og forsterkninger var fredag ettermiddag blokkert, ifølge ukrainske militære kilder.

Den ukrainske guvernøren i nabofylket Luhansk, Serhij Hajdaj, sier til nyhetsbyrået Reuters at russiske soldater skal ha bedt ukrainske myndigheter om en sikret vei ut av Lyman, men fått nei.

Ukrainske soldater i Lyman i april. Russerne tok kontroll over byen i juni, men nå er Ukraina i ferd med å gjenerobre det viktige knutepunktet. (Reuters/Arkivbilde) Foto: JORGE SILVA / Reuters

Ikke mer å sette inn

Oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole Tormod Heier tror de russiske soldatene i og rundt Lyman kan være ganske så alene.

Oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole Tormod Heier. Foto: Forsvaret

– Det kan ikke ha vært store russiske styrker bak, fordi da ville de allerede ha kommet de fremste styrkene til unnsetning. Det vi ser kan bety at det russiske logistikk- og støtteapparatet kan være på felgen.

– De russiske styrkene er generelt sett utslitte, de mangler uthvilte mannskaper, våpen og reservedeler, sier Heier til NRK.

Heier tror heller ikke russerne har kapasitet til «å tette hullet» i det strategiske Lyman-området på kort sikt.

– De grunnleggende problemene russerne sliter med ikke lar seg løse på kort sikt. Vi snakker om manglende kampmoral, manglende fungerende samordning og sterkt lederskap samt tilførsel av flere soldater.

– De eksisterende styrkene er for få, de har gapt over for mye og er utslitte, forklarer oberstløytnanten.

Mener Russland bør vurdere atomvåpen

Etter nyheten om at ukrainske styrker er i ferd med å ta seg inn i Lyman, har den autoritære tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov tatt til sosiale medier.

På Telegram sier Kadyrov at Russland bør vurdere bruke taktiske kjernevåpen.

– Min personlige mening er at mer drastiske tiltak bør settes i verk, som innføring av unntakstilstand i grenseområdene og bruk av taktiske atomvåpen, sier han.

Taktiske atomvåpen er mindre enn strategiske atomraketter med store stridshoder, og inneholder langt mindre kjernefysisk materiale.

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov mener Russland nå bør vurdere atomvåpen i kampen mot Ukraina. Foto: CHINGIS KONDAROV / Reuters

Rive opp russiske forsvarsstillinger

Klarer Ukraina å gjenerobre Lyman-området, kan det bane veien for at landets styrker rykker videre inn Donetsk og nabofylket Luhansk.

– Lyman er viktig fordi neste skritt er å befri ukrainske Donbas (ukrainske Donbas-regionen består av fylkene Donetsk og Luhansk red.anm.) og en mulighet til å få etablert et brohode videre til Kreminna og Sievjerodonetsk, sier den militære talsmannen Sergej Tsjerevatyj til ukrainsk TV og gjengitt av Reuters.

Den norske oberstløytnanten tror ukrainerne vil gå kontrollert frem.

– De ukrainske styrkene vil trolig være varsomme med å gape over for mye. Dette for at det ikke skal oppstå maktvakuum bak styrkene i front. Det er viktig for at det ikke skal oppstå plyndring og uro, sier Tormod Heier.

De ukrainske regjeringsstyrkene sjokkerte Russland med sin lynoffensiv i Kharkiv-regionen i starten av september. På få dager gjenerobret de store områder samtidig som den russiske frontlinjen kollapset.

Heier sier det er mulig de ukrainske styrkene vil prøve på noe av det samme i Lyman.

– Det kan godt være at de vil prøve å utnytte momentumet som nå er skapt, for å rive opp russiske forsvarsstillinger. Samtidig er ukrainerne sårbare for tap, derfor vil de fremste styrkene støtte seg på forsyninger og artilleriet som kommer i bakre rekke, sier Heier.

6. juni i år ble broen som fører til Lyman ødelagt. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Overskygget seremoni

Nyhetene om kampene rundt Lyman kom samtidig som russiske myndigheter forberedte seremonien i Moskva, der Donetsk og Luhansk samt Kherson og Zaporizjzja ble tvangsinnlemmet i den russiske føderasjonen og erklært som russiske.

Lyman ligger sør for områdene i Kharkiv som ukrainske styrker gjenerobret tidligere i september.

Lederen for den selverklærte og russiskstøttede folkerepublikken Donetsk sa fredag at ukrainske styrker «forsøker å overskygge den historiske innlemmelsen i Russland».

– Våre folk kjemper, vi kaller ut reserver og vi må holde ut, til tross for at fienden har satt inn betydelige styrker mot oss, sa Denis Pusjilin.

President Volodymyr Zelenskyj på sin side har gjort det klart at målet er å ta tilbake alle russiskokkuperte områder.

– Hvor mye koster fremgangen på bakken Ukraina?

– Den ukrainske offensiven har kostet mange menneskeliv på egen side. Men, Ukraina har en storstilt mobilisering og er oppmuntret av fremgangen og den høye kampmoralen, og med vestlig forsvarshjelp vil de se på det som akseptable kostnader.

– De ukrainske styrkene fører krig på en mer moderne måte enn russerne, noe som betyr at de vil prøve å påføre russerne betydelig skade uten å risikere russiske motangrep, sier Heier.

