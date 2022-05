Byen ligger nord i fylket Donetsk og er et knutepunkt for jernbanen i området. Den gir også tilgang til viktige bruer over elva Severskyj Donets.

– De kommende dagene kommer russiske enheter trolig til å prioritere å krysse elva, heter det i en melding fra det britiske forsvarsdepartementet.

Russiske myndigheter sier det samme, at deres styrker nå har tatt kontrollen over Lyman. Den ukrainske generalstaben bekreftet lørdag at russiskstøttede separatister nå kontrollerer byen med rundt 20.000 innbyggere.

Frykter å bli omringet

Det er en frykt for at det samme kan skje i flere byer i Donbas som i Mariupol, der ukrainske styrker ble omringet. Bildet viser en soldat fra Azov-brigaden i Mariupol 10. mai. Foto: Dmytro 'Orest' Kozatskyi / AP

Ukraina kan bli nødt til å trekke styrker ut av flere områder øst i landet i takt med at russerne gjør framskritt, skriver Reuters.

Frykten er at ukrainske styrker skal bli omringet i begge fylkene Luhansk og Donetsk som utgjør regionen Donbas.

I verste fall kan de siste soldatene som holder stand i Luhansk ende opp som dem som ble igjen i den beleirede byen Mariupol i ukevis før de til slutt overga seg, skriver Associated Press.

Putin nærmer seg delmålet

En ukrainsk tilbaketrekking vil gjøre at Russland og president Vladimir Putin kommer nærmere målet om å kapre hele Donbas-regionen.

Det er der en stor del av Ukrainas gruve- og tungindustri ligger. Det er der russisks myndigheter og militære har samarbeidet og støttet separatister helt siden 2014.

Talsperson for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, kan melde om flere russiske seire denne uka. Foto: - / AFP

Russiske styrker har gjort framskritt i byer i fylkene Luhansk og Donetsk samtidig som de har bombet landsbyer til ruiner.

– De russiske styrkene har sakte, men sikkert gjort betydelige framskritt under de harde kampene i det østlige Ukraina de siste dagene, skriver Institute for the Study of War i USA.

– Det skjer selv om det ukrainske forsvaret rent generelt fortsatt er effektivt, heter det i analysen gjengitt av NTB.

Urolige ledere i Ukraina

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bruker Russland nå alt de har av tungt skyts og soldater i Donbas, der de ukrainske styrkene «gjør alt» for å slå dem tilbake.

President Volodymyr Zelenskyj er bekymret og erkjenner at russiske styrker har overtaket flere steder i Donbas. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

– Vi beskytter landet vårt slik våre nåværende forsvarsressurser tillater. Vi gjør også alt for å øke ressursene, sa han i en videotale natt til lørdag.

På en pressekonferanse torsdag innrømmet viseforsvarsministeren at situasjonen er dramatisk for de ukrainske styrkene flere steder øst i landet.

– Kampene har nådd en intensitet som aldri før. Fienden angriper våre posisjoner flere steder samtidig. Vi er inne i en vanskelig fase av krigen, en krig som vil vare lenge, sa Hanna Maliar.

– Fienden har et overtak

Sammen med viseforsvarsministeren på podiet stod general Oleksiy Hromov. Han er nestkommanderende for de militære operasjonene som nå pågår.

Han erkjente av russiske styrker har overtaket i Donetsk.

– Fienden har et overtak akkurat nå, både ved bruk av artilleri og kampfly. Men vi gjør alt vi kan, sa generalen.

Også presidenten kommenterte russernes overlegenhet torsdag.

– De ukrainske militære styrker, vår etterretning og alle som forsvarer landet vårt, står imot de ekstremt kraftige angrepene fra de russiske styrkene i øst, sa Zelensky.

– I noen områder er fienden fullstendig overlegen både når det gjelder militært utstyr og antall soldater.

Kamper i den største byen i Donbas

Det var lørdag også nye angrep mot byen Sievjerodonetsk, den største byen i regionen. Nyhetsbyråene melder at byen fortsatt er under ukrainsk kontroll men at den skal være i ferd med å bli omringet.

Bildet viser ukrainske soldater i Sievjerodonetsk 16. april. I dag pågår det harde kamper i byen og russiske styrker skal ha fremgang. Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters

Ifølge guvernøren i Luhansk fylke, Serhij Hajdaj, har russiske styrker alt tatt seg inn i Sievjerodonetsk, der det er store ødeleggelser og 90 prosent av befolkningen skal ha flyktet.

– Russerne vil ikke være i stand til å ta over hele Luhansk i løpet av de neste dagene, slik analytikere har forutsett, sier guvernøren.

– Vi vil ha nok styrke og ressurser til å forsvare oss. Det er imidlertid mulig at vi, for å unngå å bli omringet, vil bli nødt til å gjøre retrett, skriver Hajdaj på Telegram.

Flere russiske seire denne uka

Industribyen Svitlodarsk i Donbas øst i Ukraina ble tidligere denne uken erobret av russiske styrker.

Mandag skal ukrainske styrker ha forlatt sine posisjoner i og rundt byen i all hast.

Dagen etter ble det lagt ut bilder fra byen. De viser soldater fra de russiske-støttede separatistene i Donbas i gatene i Svitlodarsk.

Soldater fra de russiske-støttede separatistene i Donbas fotografert på gaten i Svitlodarsk 25. mai. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Samtidig ble det ukrainske flagget byttet med det russiske på byens administrasjonsbygg.

Sjefen for den militære administrasjonen i Donetsk fylke, Pavlo Kirilenko, sa at det var svært vanskelig å forsvare Svitlodarsk. Dette fordi byen i praksis var omringet av russiske styrker på tre sider.

Derfor ble avgjørelsen tatt å oppgi byen med rundt 10 000 innbyggere.

Byen er bygd opp rundt det gigantiske kullkraftverket Vuhlehirska Kraftstasjon. Også dette er nå under de russiske styrkenes kontroll.

Erobringen av Svitlodarsk tidligere i uka og Lyman er blant de største seirene til de russiske styrkene under den tre måneder lange offensiven i Ukraina.