Russiske soldater anklaget for krigsforbrytelser: – Jeg angrer

To russiske soldater skal ha skutt granater mot sivilbefolkningen i Kharkiv-regionen fra den andre siden av grensen, i Belgorod i Russland, skriver The Guardian.

De tiltalte soldatene opererte sammen et av Russlands mange selvdrevne artilleri-kjøretøy og skal ha fulgt ordre, ifølge forsvarsadvokatene.

I byen Derhachi i Ukraina, skal granatene de skjøt ha falt ned over en skolebygning.

Nå sitter de sammen igjen, i en rettssal i Kotelva, nordøst i Ukraina. De ble tatt til fange da de krysset grensen fra Russland

En prorussisk soldat sitter på toppen av et selvdrevet artilleri-kjøretøy, en haubitser av typen 2S1 Gvozdika i Luhansk, 24. mai. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Den ene har på seg en rød og svart hettegenser, den andre en svart adidas-genser. Et dystert skjær ligger over ansiktene deres. Rettssaken går for åpne dører og de identifiseres av ukrainske myndigheter.

Risikerer tolv år i fengsel

Fra glassburet i rettssalen i Kotelva sier de to mennene at de har valgt å ikke bestride anklagene mot dem. Det er uklart under hvilke omstendigheter de to russerne sitter fanget, og om de har blitt presset til å tilstå.

– Jeg angrer, og ber om en reduksjon av straffen, sier den sortkledde soldaten kort.

Ukrainsk politi vokter de to russiske krigsfangene, som sitter i et glassbur innenfor rettssalen i Kotelva. Foto: Bernat Armangue / AP Photo

Rettsmøtet varer ikke lenger enn en time. De to soldatene får ikke sagt så mye. Når han blir spurt om han har noe å si på slutten av møtet, kommer den rødkledde soldaten med et fredsbudskap.

– Jeg er fullstendig skyldig i forbrytelsene jeg er anklaget for. Vi skjøt mot Ukraina fra Russland. Jeg angrer på handlingene styrkene våre har utført. Jeg tror at i fremtiden vil krigen ta slutt og freden vi alle venter på vil komme, sier mannen i rødt gjennom buret.

Dommen er ventet 31. mai. De to risikerer opptil tolv år i fengsel for handlingene.

Forsvarsadvokatene har bedt om en straff på åtte år. De argumenterer med at soldatene bare fulgte ordre og nå angrer.

Mange flere saker ventes

På mandag ble den 21 år gamle russiske soldaten Vadim Sjisjimarin dømt til livstid i fengsel for krigsforbrytelser.

Vadim Sjisjimarin lytter til tolken sin under rettssaken mot ham i Kyiv, mandag 23. mai. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Sjisjimarin hadde både innrømmet, og bedt om tilgivelse for, drapet på en sivil ukrainsk innbygger i februar. Den tidligere soldaten har anket dommen.

Det ventes at det vil bli mange flere rettssaker mot russiske soldater mistenkt for brudd på folkeretten fremover.

Ukrainske fanger kan få dødsstraff

Også på russisk side er det blitt tatt krigsfanger, blant annet under slaget om Azovstal-verket i nærheten av Mariupol.

Slaget var en viktig propagandaseier for Russland, ettersom de nedkjempet deler av det beryktede Azov-regimentet.

Azov-regimentet var opprinnelig en høyreradikal milits som senere har blitt innlemmet i det ukrainske forsvaret. De spiller en sentral rolle i russisk propaganda.

Det er ikke mye som ligger igjen av det ukrainske stålverket Azovstal i den sørlige havnebyen Mariupol etter kampene mellom russiske og ukrainske styrker, 22. mai. Foto: PAVEL KLIMOV / Reuters

– Det er krigsforbrytere blant dem, og vi må gjøre alt for at de får sin straff, uttalte Vjatsjeslav Volodin, som er leder for Statsdumaen.

Han har ikke kommet med bevis for sine påstander. Samtidig har flere russiske politikere uttrykt sitt ønske om at soldatene som har blitt tatt ved Azovstal, skal få dødsstraff.

Blant dem er den russiske fredsforhandleren Leonid Slutski.

– De fortjener ikke å leve etter å ha begått de forferdelige krigsforbrytelsene, sa han til det russiske parlamentet, Dumaen.

Zelenskyj: – En åpenbar folkemordspolitikk

Russlands økende offensiv øst i Donbas-regionen er en åpenbar folkemordspolitikk. Det sier president Volodymyr Zelenskyj i sin siste videotale. Han hevder Russlands hensikt er gjøre regionen ubeboelig ved å legge byene i ruiner.

– Alt dette, inkludert deporteringen av vårt folk og massedrapene på sivile, er en åpenbar folkemordspolitikk ført av Russland, sa Zelenskyj.

En demonstrant ligger med en sykkel over seg og falskt blod rundt seg mens forbipasserende ser på i Praha, 9. april i år. Demonstrasjonen ble avholdt i minne for de sivile ukrainerne som ble drept i Butsja. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch har etterforsket en rekke russiske brudd på folkeretten i Ukraina: 22 henrettelser utført tilsynelatende uten dom og ni andre drap, seks bortføringer og sju tilfeller av tortur.

USAs president Joe Biden har også kalt Russlands handlinger i Ukraina for folkemord. Han sier at Putin synes å være innstilt på å «viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer».

Canadas statsminister Justin Trudeau har sagt seg enig med Bidens utspill. Russland har reagert med harme. De har avviser påstander om at russiske styrker har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (til høyre) holder pressekonferanse med Canadas statsminister Justin Trudeau (til venstre) i Kyiv 8. mai. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Kart over krigen i Ukraina. Kilde: Institute for the study of war / AEI's critical threats project / NRK (Oppdatert 27.05.2022)

Ekstremt harde kamper i Luhansk

– Ekstremt voldsomme kamper finner sted i utkanten av Sievjerodonetsk. De ødelegger rett og slett byen. De angriper den med artilleriild hver dag, uten opphold, opplyser guvernør Serhij Hajdaj i en video på Telegram.

Ifølge Ukrainske myndigheter mobiliserer Russland alle sine styrker til en offensiv mot resten av industriregionen Luhansk øst i Ukraina.

Pro-russiske soldater bærer ammunisjon til mobilt artilleri i Luhansk-regionen, 24. mai. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Russiske styrker nærmet seg torsdag flere bykjerner, inkludert de strategisk viktige byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk.

– Situasjonen er vanskelig, fordi den russiske hæren har satt inn alle sine styrker for å ta over Luhansk-regionen, sier Hajdaj.

Luhansk utgjør sammen med Donetsk industriregionen Donbas.