– Den populære Aleksandra Bortitsj oppfordrer folket til å delta i ulovlige gateprotester til støtte for Aleksej Navalnyj. Hun har åpenbart ingen anelse om hva hun sier.

Denne uttalelsen kommer fra programleder Dmitrij Kiseljov i nyhetsprogrammet «Vesti nedeli (Ukens nyheter)» på den statlige russiske TV-kanalen Rossia.

ANGRIPER: Programleder Dmitrij Kiseljov i nyhetsprogrammet «Vesti nedeli (Ukens nyheter)» på den statlige russiske TV-kanalen Rossia, kritiserer de unge skuespillerne for å oppfordre til ulovlige protester. Foto: Skjermdump fra Vesti Nedeli.

Bakgrunnen er at den populære skuespilleren har gått ut i sosiale medier sammen med en rekke andre unge kollegaer og støttet den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Hun sier at måten myndighetene behandler han på er uakseptabel.

I FANGELEIR: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj under en høring i retten i Moskva. Han er nå dømt til fengsel i to og et halvt år. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Navalnyj ble fengslet med en gang han kom tilbake til Russland i midten av januar. Han hadde da vært flere måneder i Tyskland. Der fikk han medisinsk behandling etter at han i august i fjor ble forgiftet med nervegiften Novitsjok under en reise til Sibir.

Oppfordrer til protester

– Myndighetene viser oss at våre lover, grunnloven og straffeloven bare er papir. Dersom de ønsker det, kan de gjøre hva som helst mot hvem som helst, understreker Bortitsj.

POPULÆR: Aleksandra Bortitsj (21) er en svært kjent skuespiller i Russland. Foto: Instagram

Hun er bare 21 år, men er svært kjent i Russland. Hun har deltatt i flere filmer og populære TV-serier. Mange russere, og særlig unge, er interessert i hennes meninger.

Bortitsj sier at russerne må gjøre det klart for myndighetene gjennom protester at de vil ha endringer i landets politikk.

– Jeg håper at alle i vårt land slutter med å tåle dette. At vi slutter å være de toskene som myndighetene mener at vi er. Og at vi beviser at det ikke går an å behandle oss på denne måten, sier skuespilleren.

Hard kritikk fra filmnestor

Oscarvinneren Nikita Mikhalkov er den mest kjente nålevende skuespilleren og regissøren i Russland. Han leder an i kritikken mot de unge skuespillerne.

KRITISERER: Den Oscar-vinnende skuespilleren og regissøren Nikita Mikhalkov sammen med sin datter under en festival i Frankrike. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

– Aleksandra, hvorfor oppfordrer du disse ungdommene til å gå på barrikadene, også barn? Hvorfor oppfordrer du dem til å gjøre opprør mot det landet som har tatt imot deg og som elsker deg? Der du i løpet av en arbeidsdag kan tjene 200 000 rubler (25 000 kroner), sier filmnestoren.

Mikhalkov bruker sterke ord, og anklager sine unge kollegaer for ikke å forstå hva de setter i gang.

– Jeg vet at det å kjempe mot myndighetene, det å ødelegge landet, det er å kaste seg ut i et uhyrlig blodbad og lovløshet. Uansett kan ingen av disse ta på seg ansvaret for det som skjer, understreker Mikhalkov.

– En ny generasjon med nye krav

Den uavhengige russiske kommentatoren Julij Nisnevitsj sier til NRK at konflikten som nå utspiller seg i Russland, i stor grad er mellom ledere som har sin bakgrunn fra det

ALVORLIG: Den uavhengige kommentatoren Julij Nisnevitsj sier til NRK at russiske myndigheter ikke forstår hvordan den unge generasjonen russere tenker. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

kommunistiske Sovjetunionen og en ny generasjon som ikke har noe særlig forhold til diktaturet som var den gang.

– De er friere, og ikke så redde. De er modigere enn sine foreldre, og de er klare til å stå på sitt, sier eksperten.

Han understreker at myndighetene av ren refleks bruker maktmidler mot dem som protesterer.

Men selv om 11 000 personer har blitt arrestert i det myndighetene kaller ulovlige demonstrasjoner hittil i år, så er ikke det nok til å stanse endringene i det russiske samfunnet, mener kommentatoren.

– Det er en alvorlig utvikling, men myndighetene forstår ikke alvoret fullt ut. De forstår ikke helt at dette er en annen generasjon med andre meninger og holdninger, påpeker Nisnevitsj.

– Kan miste jobber

Kulturarbeiderne som åpent støtter den russiske opposisjonen, risikerer ganske mye. Men de mener at kampen for frihet og rettigheter er viktigere.

VAR REDD: Skuespiller Pavel Derevjanko sier at samvittigheten tvinger han til å si sin mening på sosiale medier. Foto: Fra Derevjankos Instagram-konto

– Vi protesterer mot myndighetene, de som har blitt skapt i løpet av 20 år, og som står for

taushet, løgn, lovløshet, urettferdighet, grenseløshet og ydmykelse av menneskets verdighet, sier skuespilleren Simjon Treskunov (21) på sosiale medier.

En av hans kollegaer sier at han er nødt til å engasjere seg i denne saken.

– Noe har hindret meg i å si min mening høyt. Jeg har vært redd, redd for å miste reklamekontrakter og arbeidsoppdrag. Men min samvittighet tillater ikke at jeg fortsetter å tie stille, understreker skuespiller Pavel Derevjanko.

