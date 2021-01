Russiske politikere: USA kan ikke lære oss noe om demokrati og frihet

Bildene av kaoset i «demokratiets høyborg» i sentrum av den amerikanske hovedstaden Washington D.C., har naturlig nok ikke godt upåaktet i Russland.

– Det er klart at det amerikanske demokratiet halter på begge føtter, skriver Konstantin Kosatsjov på Facebook.

Han har bakgrunn som diplomat blant annet i Sverige, og leder nå utenrikskomiteen i det russiske overhuset Føderasjonsrådet.

– Amerika staker ikke lenger ut kursen og har mistet retten til å gjøre dette. Og i tillegg tre sin oppfatning av demokrati ned over andre, skriver Kosatsjov.

Konstantin Kosatsjov leder utenrikskomiteen i det russiske Føderasjonsrådet Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Ikke lenger demokratiets fyrtårn

Russiske myndigheter har lenge beskyldt USA for å blande seg inn i Russlands indre anliggender.

Amerikanske myndigheter har kritisert innskrenking av pressefriheten og demokratiske rettigheter under det de mener er et stadig mer autoritært styre under president Vladimir Putin.

Lederen for utenrikskomiteen i Dumaen, den folkevalgte delen av det russiske parlamentet, Leonid Slutskij, sier til russiske medier at USA ikke kan presse sine standarder for valg nedover andre land og si at de er demokratiets fyrtårn.

Leonid Slutskij mener USA ikke er demokratiets fyrtårn Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Sensur av Trump legitimerer kontroll av internett

Det som skjer i USA blir også brukt av pro-regime-politikere som argument for sterkere kontroll over internett, som fremdeles er relativt fritt i Russland.

Anton Gorkin, som sitter i telekommunikasjonskomiteen i Dumaen, skriver ifølge nyhetsbyrået AFP at han er glad for ar Twitter og Facebook i perioder har blokkert president Donald Trumps kontoer.

– Sosial medier må arbeide under streng kontroll innenfor loven. Absolutt frihet er blitt et våpen for ekstremister, skriver han på sin konto på Telegram.

Indre amerikansk anliggende

– Dette er et indre anliggende for USA, sier talskvinne for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Men hun mener valgsystemet i landet er arkaisk og det åpner for ulovligheter og at det er årsaken for det som skjedde onsdag.

Russlands president Vladimir Putin har så langt ikke kommentert hendelsene i den amerikanske kongressen.

Russland har vært beskyldt for å ha blandet seg inn i valgkampen for å få valgt Donald Trump til president i 2016.

Russlands president foran kirken i Lipno i Novgorod fylke, i forbindelse med julegudstjenesten 6. januar 2021. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Under toppmøtet mellom Trump og Putin i 2018 sa Putin for første gang at man fra russisk side ønsket at Trump skulle vinne over sin motstander Hillary Clinton.