Russiske nettroll anklages for å spre vaksinepropaganda

Forskere ved George Washington-universitetet i Washington DC samlet inn og analyserte nærmere 1,8 millioner twittermeldinger fra juli 2014 til september 2017.

Meldingene ble sammenlignet opp mot en database med 200.000 meldinger fra kjente russiske nettroll, som NBC News publiserte i februar i år.

De falske trollkontoene var knyttet til det russiske selskapet Internet Research Agency (IRA), som spesialiserer seg på påvirkning og opinionsbygging på nettet

Forskerne bet seg merke i at det var en større forekomst av vaksinerelaterte meldinger fra nettrollene enn fra vanlige nettbrukere, går det fram i studiene som er publisert i American Journal of Public Health.

– Skaper usikkerhet

David Broniatowski, som ledet studien, sier argumentasjonen i meldingene skilte seg ut fra de vanlige innvendingene fra vaksinemotstandere.

– Det virket som om man forsøkte å knytte vaksiner opp mot temaer som raseforskjeller og klasseforskjeller, faktorer som vanligvis ikke knyttes til vaksinasjon, sier Broniatowski til CNN.

En av meldingene skal for eksempel ha hevdet at «kun eliten får rene vaksiner», mens vaksinemotstandere ofte mener at vaksiner er skadelige for alle, uansett sosial status eller etnisitet.

De falske kontoene skal ikke bare ha postet vaksineskepsis, men også argumentasjoner for vaksinasjon og mer nøytrale synspunkter. På denne måten har de gitt debatten om vaksinasjon legitimitet, mener forskerne.

– Strategien med å skape splid rundt kontroversielle temaer er en velkjent taktikk fra russiske trollkontoer. Dette er med på å undergrave folkehelsen og ved å normalisere denne debatten får man folk til å stille spørsmål ved den vitenskapelige konsensusen rundt effekten av vaksinasjon, skriver forskerne.

– Uklare motiver

Forskerne tar forbehold om at man ikke kan fastslå med absolutt sikkerhet hvem som står bak en twitterkonto og hva slags intensjoner de har bak budskapet sitt.

– Det kan være en strategi for å skape politisk splid, men vi kan ikke si noe sikkert fordi vi ikke vet hva de tenker. Men IRA er kjent for å ha brukt denne strategien opp mot presidentvalget. De har også vist seg å engasjere seg i andre splittende temaer i det amerikanske samfunnet, sier Broniatowski.

Enkelte av kontoene som spredde vaksinerelaterte meldinger forsøkte i tillegg å lokke folk inn på nettsider med skadelig innhold.

Trollkontoene fra IRA skal også forsøkt å hausse opp debatten gjennom å etablere emneknaggen #VaccinateUS på Twitter over en kortere periode.

– De forsøkte tilsynelatende å få fart på denne emneknaggen for å få folk til å krangle om vaksiner, men det tok aldri av. Det var nok et eksperiment de ga opp, sier Patrick Warren ved Clemson-universitetet til CNN. Warren har forsket på russiske nettroll og sitter på en database med over tre millioner trollmeldinger fra IRAs kontoer på sosiale medier.

Rydder opp

De største aktørene innen sosiale medier har i lang tid vært plaget av falske nyheter, propaganda og hatytringer fra fiktive kontoer.

I første halvår i år deaktiverte Facebook nesten 1,3 milliarder falske kontoer, og senest denne uken led 650 falske kontoer knyttet til Iran og Russland samme skjebne, ifølge The Guardian. Som tidligere nevnt ryddet Twitter i februar bort 3800 kontoer som kunne knyttes til IRA.