Russiske myndigheter: Flere skadd i storming av flyplass

– Som følge av hendelsen på Makhatsjkala-flyplassen er det skadde mennesker som får helsehjelp, står det i en uttalelse fra Dagestans helsedepartement i meldingstjenesten Telegram.

De lokale myndighetene har ikke utdypet opplysningene, melder nyhetsbyrået AFP.

Titalls mennesker stormet søndag kveld flyplassen som følge av et rykte om at et fly fra Israel skulle lande.

Mobben brøt seg gjennom dørene til flyplassterminalen. Noen demonstranter løp ut på rullebanen, mens andre skal ha brutt seg gjennom sperringer for å sjekke biler som kjørte fra flyplassen, ifølge videoer i sosiale medier, samt mediene RT og Izvestia.

Ifølge de samme mediene skal også flere av demonstrantene ha ropt «Allahu akbar».

Israel reagerer

Et lite antall israelere og jøder som befant seg på flyplassen, ble isolert og brakt i sikkerhet, opplyser en sikkerhetskilde til den israelske avisen Haaretz.

– Israel forventer at russiske myndigheter beskytter alle israelske statsborgere og alle jøder, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse søndag kveld.

Russiske luftfartsmyndigheter uttalte sent søndag kveld at flyplassen situasjonen da var under kontroll.

– Takket være arbeidet til sikkerhetsstyrker har flyplassen blitt befridd etter å ha blitt infiltrert av uautoriserte borgere, skriver myndighetene på Telegram.

Flyplassen er foreløpig stengt for ankomster fram til 6. november, opplyser føderale myndigheter.